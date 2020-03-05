В Бурятии предпринимательница без разрешения портила воздух

Это не понравилось надзорным органам





В Северобайкальском районе Бурятии судебные приставы заставили хозяйку туристической базы на Байкале получить разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу.

Как сообщили в УФССП Бурятии, ранее надзорные органы установили, что предпринимательница, оказывающая туристические услуги в местности Гоуджекит, использует для отопления гостевого дома уголь и дрова. При этом бизнес-вумен не встала на учет в качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду и не вносила соответствующую плату.Приставы возбудили в отношении хозяйки базы исполнительное производство, после чего предпринимательница получила разрешение на выброс вредных веществ и встал на учет в качестве плательщика.Фото: «Номер один»