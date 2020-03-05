В Улан-Удэ выступит легендарная рок-группа

«The Чиж & Co» даст концерт в Русском драмтеатре





27 апреля в Русском драматическом театре пройдет концерт легендарной группы «The Чиж & Co». Российская рок-группа была создана в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж».

Последняя студийная пластинка «Чиж & Co» «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.Последними официально изданными песнями Чижа являются коллаборации «Улетай, мое похмелье» (с Ромарио и Евгением Маргулисом) и «Волопас» (с группой «Свободный полет»), зато из хитов «Чиж & Co», выпущенных между 1994 и 1999 годами, всегда можно составить не только отменную компиляцию (которых у группы хватает), но и образцовый сетлист.Билеты на концерт можно приобрести онлайн на burconcert.ru, а также в кассе Бурятской филармонии. Справки по тел.: 213-224, 210-555.Возрастное ограничение мероприятия 6+Фото: предоставлено Бурятской филармонией