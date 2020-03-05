Депутаты подобрали замену умершему члену Общественной палаты Бурятии

Место ушедшей из жизни Нины Ткачевой займет тренер-преподаватель Андрей Боков





В ноябре прошлого года депутаты Хурала приняли постановление, которое досрочно прекратило полномочия члена Общественной палаты Бурятии Нины Ткачевой.

В Общественную палату ее избрали в составе списка от Народного Хурала. Она была членом бурятской «Ассоциации жертв политических репрессий». Как сообщили депутатам, Нина Ткачева недавно ушла из жизни. Согласно действующему законодательству, парламентарии республики прекратили ее полномочия в палате.После этого республиканский парламент опубликовал объявление о начале приема документов на назначение нового члена Общественной палаты.После проверки всех кандидатов, Хурал остановился на кандидатуре Андрея Бокова. В результате тайного голосования депутаты одобрили его кандидатуру, и вскоре он сможет приступить к своим полномочиям. За него проголосовали 54 депутата, 5 высказались против.Андрей Боков – тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», председатель Джидинской районной организации работников народного образования и науки Российской Федерации.Фото: «Номер один»