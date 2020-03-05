В Бурятии запретили продажу снюса несовершеннолетним

За нарушение запрета продавцов ждет административное наказание





Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «Об ограничениях в сфере розничной продажи бестабачных курительных изделий и устройств, имитирующих курение табака, на территории Республики Бурятия» и статью 59.2 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» разработан минздравом республики и представлен депутатам на сегодняшней сессии Хурала.

«В настоящее время среди детей и подростков активно распространяется никотиносодержащая продукция (жвачки, конфеты, порошки и так далее), неофициально их также называют снюсами», - сообщила депутатам новоиспеченный министр здравоохранения Евгения Лудупова.Авторы законопроекта утверждают, что популярность никотиносодержащей продукции, содержащей серьезные дозы никотина, среди школьников и подростков растет благодаря привлекательной упаковке и удобству использования. Употребление снюса почти незаметно для окружающих, он продаются на переменах возле школ и в других местах.«Употребление никотиносодержащей продукции дает очень серьезный токсический эффект и приводит к довольно серьезным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках никотиносодержащей продукции содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете», - гласит пояснительная записка.В итоге власти Бурятии решили установить запрет на продажу снюсов несовершеннолетним и ввести административную ответственность за нарушение указанного запрета. Но многим депутатам таких мер показалось недостаточно.- Как вы относитесь к идее запрета рекламы снюсов? На Дальнем Востоке один субъект уже принял такой закон, - обратился к министру здравоохранения Евгении Лудуповой председатель экономического комитате Хурала Анатолий Кушнарев.Депутат Игорь Бобов предложил подумать над полным запретом продажи снюсов, а не только касаемо несовершеннолетних.- Ведь это не приведет к желаемым результатам, потому что дети имеют свойство просить об этом старших товарищей, - говорил он. - Те, кто продает такие вещества, они далеко не патриоты. Они патриоты собственного кармана и им плевать, кому продавать.Кроме того, некоторым парламентариям показалось недостаточно административного наказания за продажу снюсов детям и подросткам.- Прошу вас рассмотреть вопрос по возможности переквалификации преступлений из административной плоскости в уголовную, как сделано это в некоторых цивилизованных странах, - обратился к Евгении Лудуповой депутат Виктор Мальцев.Также прозвучало предложение запретить продажу снюса в непосредственной близости от образовательных учреждений. Евгения Лудупова пообещала парламентариям проработать все предложения. Однако, добавила, что многие из них относятся к полномочиям федеральных органов власти.Фото: pixabay.com