Депутат Хурала Бурятии будет играть на моринхуре

Инструмент для Иринчея Матханова сделали по спецзаказу





Депутат Хурала Бурятии, бизнесмен Иринчей Матханов приобрел для себя традиционный бурятский музыкальный инструмент – моринхур. Об этом народный избранник рассказал на своей страничке в соцсетях.





«Сделал сам себе подарок, купил, не скрываю, один из лучших Моринхуров, сделанных в Бурятии. Мастерская Хадор моего друга Владимира Доржиева. Мой личный заказ. Тончайшая работа, чеканка, звук. По нашим преданиям, в каждом доме должен быть Моринхур. Люблю хвастаться», написал Иринчей Матханов.





Умеет ли он играть на моринхуре, депутат не сообщил. Но даже если нет, теперь ему ничего не мешает освоить игру на этом инструменте и радовать слух не только своих близких, но и коллег по парламенту.Фото: «Номер один», Иринчея Матханова