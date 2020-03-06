В Улан-Удэ изувеченный в Сбербанке пенсионер не может добиться справедливости

Учреждение не признает себя виновным и даже не извинилось





Банальная ситуация, знакомая едва ли не каждому улан-удэнцу или жителю страны: когда в очередной раз идешь в банк, чтобы оплатить кредит с помощью банкомата. Но для пенсионера Александра Бадмаева рядовой поход в банк привел к непоправимым последствиям. В отделении главного банка страны он получил страшную травму и теперь вынужден проходить пожизненное лечение.

Зато все наглядно видно на видеозаписи, предоставленной родственниками пенсионера. Что все это время, пока посетители банка сновали возле банкоматов, рядом шли ремонтные работы. Один из наладчиков как раз собирался взобраться на огромную стремянку - ремонтировать кондиционер (как выяснилось впоследствии). В этот момент одна из ножек лестницы обломилась. Монтер вместе с лестницей стал падать и в последний момент чудом успел спрыгнуть с падающей стремянки. И вся эта тяжелая металлическая махина длиной в несколько метров со всего маху обрушилась на пенсионера, подходящего к дверям. Мощный удар пришелся прямо по его голове. Дедушка падает на пол, теряет на какое-то время сознание. Потом к нему подбегают тот самый ремонтник, посетители банка, пытаются поднять. У него разбиты в кровавое месиво лицо и голова, на полу под мужчиной на глазах накапливается лужа крови.











Марии по сей день непонятно, почему отца не госпитализировали. Ей самой пришлось взяться за организацию его лечения. Пенсионер лечился в поликлинике и прошел полное обследование в частном медцентре. Оказалось, что список увечий и появившихся проблем со здоровьем после страшного ЧП весьма внушительный: сотрясение головного мозга, перелом костей носа, носовой перегородки, деформация носа, смещение носовой перегородки, нарушение функции дыхания, параорбитальная гематома левого глаза, ушибы, ссадины и так далее.







2 сентября 2019 года пенсионер Александр Бадмаев, как обычно, в день оплаты кредита заехал в офис Сбербанка на проспекте Победы в Улан-Удэ. Он вставил карту в банкомат, совершил нужную операцию (внес деньги на счет) и, машинально рассматривая чек, пошел к выходу. Дальнейшие несколько минут своей жизни мужчина до сих пор не помнит.На этом видео зафиксировано реальное происшествие, случившееся с 65-летним мужчиной, отцом улан-удэнки Марии Бадмаевой. Она тот день вспоминает с ужасом.- Это случилось полгода назад. 2 сентября была праздничная линейка в школе, я находилась там с детьми. Папа позвонил, попросил забрать его из республиканской больницы. Я спрашиваю: «Что с тобой случилось?». Он ничего толком объяснить не мог. Испугавшись, срочно забрала детей и выехала к нему. Подъезжаю, стоит на крыльце больницы весь в крови. Держит в руках какие-то медицинские документы, тоже залитые кровью. Мне их растерянно протягивает. Лицо разбито, изуродовано до неузнаваемости. Я испытала шок, - вспоминает Мария.Дети, увидев дедушку в таком виде, тоже не на шутку испугались. По словам матери, они еще два дня после этого разговаривали только шепотом.В первое время дедушка не мог ходить, координация была нарушена, а адские боли не давали спать. Болели и голова, и шея. Из-за сильных болей дедушка не сразу понял, что у него еще был выбит зуб. Но даже спустя полгода после тех страшных событий его здоровье не восстановилось полностью, скорее, наоборот.- Из-за сломанного носа и смещения перегородки затруднено дыхание, и папа уже полгода не дышит полноценно. Поэтому плохо спит, задыхается. Мы с самого начала просили врачей поправить нос, чтобы потом не ломать заново. Но нам сказали, что при такой травме головы нужно подождать минимум полгода. Плюс на фоне этих травм у отца давление с первой степени перешло на третью. То есть у него предынсультное состояние - постоянно повышенное давление, а он этого даже не чувствует. Нужно постоянно измерять давление, давать таблетки, чтобы не случилось беды. Теперь он постоянно на лекарствах, хотя раньше был абсолютно здоровым мужчиной, - жалуется дочь пострадавшего.По словам Марии, делать бесплатно (по медполису) операции по ринопластике, естественно, никто не хочет. Мол, он у вас все равно уже дедушка, зачем ему красота? Но, помимо внешних изъянов, дедушке с таким изломанным носом невозможно носить очки – они перекашиваются.Словом, материальная помощь измученному старику очень нужна. Чтобы хотя бы попытаться жить, как прежде.Казалось бы, у семьи есть все официальные подтверждения происшествия, которое произошло в самом главном банке страны. Включая видеозаписи, показания свидетелей, медицинские документы и справки. Но по сей день им никто не вызвался помочь или хотя бы извиниться. Сбербанк своей вины в произошедшем не видит. Более того, даже надзорные органы все по очереди умыли руки.- Сначала мы обратились в полицию. Я думала, они помогут разобраться. Это же не рядовой случай, когда человек шел по улице и сам упал. Однако полиция вынесла отказ в возбуждении дела. Сказали, что нас ведь случайно стукнули, а значит, и состава преступления нет, - возмущается Мария.Дальше – больше. Такие же, похожие на формальные отписки-ответы семья получила и от надзорных органов – тех самых, которые вроде как должны защищать интересы обычных граждан. Так, в ответе прокуратуры весьма размыто сказано: «Установлено, что монтажные работы в отделении ПАО «Сбербанк России», в ходе проведения которых 02.09.2019 Вами получены повреждения, проводились в часы приема граждан. По результатам проверки прокуратурой направлена информация в Управление Роспотребнадзора по Бурятии для принятия мер». Также пространно ответили и в Роспотребнадзоре, чей ответ заканчивается такими словами: «Для решения вопроса о возмещении причиненного имущественного вреда и вреда Вашему здоровью рекомендуем обратиться в ПАО Сбербанк».Таким образом, вместо поддержки и предложения защищать права пенсионера в суде надзорные и правоохранительные органы предпочли самоустраниться.- Я никогда в своей жизни ни с кем не судилась, ничего не просила. Но когда начала консультироваться со специалистами, мне сразу сказали, мол, с кем собралась тягаться? На одной чаше весов - богатейший банк страны, а на другой – обычный дедушка, куда ты лезешь. Но я не поверила, думала, что справедливость должна быть, - рассуждает Мария.Оказавшись наедине со своей бедой, семья решила обратиться за помощью в РОО «Союз потребителей». Юрист общественной организации Александра Васильева предоставила суду огромную кипу доказательств и фактов, однако cуд первой инстанции был проигран. Причем вопреки общепринятой в стране судебной практике. Ведь, как оказалось, похожие инциденты в России уже были. Эти примеры можно с легкостью найти в открытом доступе в интернете.Причем в каждом из случаев ситуация повторяется. Человек получает травму по вине учреждения, а банк не идет на мировую, а судится до последнего за каждую копеечку. Так, жительница Владимирской области отсудила у Сбербанка 450 тыс. рублей за травмы, полученные на входе в отделение банка – пенсионерку ударила неисправная дверь. Претензии женщины Сбербанк не признал в судах двух инстанций. Однако судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, рассмотрев апелляцию банкиров, встала на сторону женщины.Почему в Бурятии суд первой инстанции безоговорочно вынес решение об отказе исковых требований, большая загадка. И как тут не задуматься об уже набивших оскомину разговорах о странных тенденциях бурятского правосудия и засилье коррупции?- Я подавала иск от неопределенного круга потребителей, чтобы в дальнейшем клиенты банка не пострадали, как и мы, и были защищены от подобных инцидентов, а также иск о возмещении морального вреда пенсионеру. Суду предоставили внушительную доказательную базу. Однако судья Номогоева вынесла определение о прекращении производства. Заявила о том, что здесь нет речи о правах потребителя. Якобы в момент, когда рабочий со стремянкой падал на пенсионера, тот не являлся потребителем банка. Причем факт, что происходящее произошло в помещении банка, судью не смутил. По логике судьи, пострадавший пенсионер являлся бы потребителем только в случае, если бы на него упала лестница именно в то время, когда он совершал операции с банкоматом, - недоумевает юрист. – Таким образом орган правосудия защитил безответственность Сбербанка.- У него есть карта, счет в Сбербанке, отец в тот день пошел платить кредит, и он не является потребителем или клиентом? К тому же за все, что происходит внутри офиса, должен нести ответственность именно банк. К примеру, если человек поскользнется и сломает ногу на улице города, за состояние которой отвечает мэрия, то именно она станет виновником травмы. Почему в нашем случае все перевернуто с ног на голову? – вопрошает и Мария.Более того, судья посоветовала пострадавшим обратиться за возмещением ущерба к подрядчику – компании «ОКС Плюс», осуществлявшей те самые ремонтные работы. Таким образом, одному «маленькому человеку» и трудяге порекомендовали взыскивать деньги с другого такого же трудяги. Но ни юрист, ни семья пострадавшего вины монтера в случившемся не видят. Лестница обломилась не по его вине. И если бы банк заранее позаботился о безопасности проведения ремонтных работ для своих клиентов, никто бы не пострадал.Не надо быть юристом, чтобы понимать: ремонт (тем более с использованием громоздких конструкций наподобие вышеуказанной стремянки) целесообразнее было делать либо во внерабочее время, либо хотя бы на время закрыть помещение для посетителей.Более того, наблюдая за тем, что происходит на видео уже после страшного происшествия, родственники пенсионера не устают поражаться циничности сотрудников банка. Пока ничего не соображающий дедушка сидит на полу в луже крови, вокруг него продолжает кипеть жизнь. Даже в этот патовый момент закрыть помещение никто не удосужился.- Посмотрите, вот подошла заведующая отделением, вызвала скорую. Вот консультант проходит мимо, смотрит на папу в крови и тут же продолжает общаться с клиентами банка. Посетители разглядывают раненого с нескрываемым любопытством. Все смотрели на него, как на мартышку, – плачет дочь пенсионера. – А вот тут видно, как ему дали какую-то тряпку, порвав ее на две части. Одним куском вытирают ему кровь, другим – лужу крови на полу.По словам Марии, банк ни разу сам не вышел с ними на связь. А во время попытки досудебного урегулирования конфликта представители Сбербанка предложили семье 50 тыс. рублей, что было воспринято пострадавшими, скорее, как издевка.- Утраченное здоровье папе мы уже ни за 50 тысяч, ни за какие другие деньги не вернем. Но должны же хоть как-то его поставить на ноги. И меня больше всего шокирует равнодушие этих людей. В чем провинился мой отец, что к нему относятся так по-скотски?Впереди обжалование абсурдного решения суда первой инстанции и надежда на то, что в этой истории извечная тема маленького человека все-таки получит иной, справедливый поворот. «Номер один» будет следить за ходом развития событий.Василиса Шишкина, «Номер один»Имена героев статьи изменены по их просьбеФото: предоставлено героями статьи