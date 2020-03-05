В Улан-Удэ готовятся к реализации закона по бесплатному питанию школьников

Комитет по образованию намерен обновить пищеблоки в школах





Сегодня, 5 марта, комитет по образованию провел пресс-тур по двум школам Улан-Удэ - №№ 35 и 63. Мэр города Игорь Шутенков и председатель комитета по образованию осмотрели пищеблоки двух учебных заведений.

В настоящее время в столице Бурятии идет масштабная подготовка к реализации закона о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). Президент страны Владимир Путин поставил задачу перевести все школы России на бесплатное питание для начальной школы до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться горчим питанием не менее одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников.

В Улан-Удэ в целом к переводу детей на бесплатное питание готовы, но есть определенные проблемы, которые требуют решения.

К примеру, в 35 школе столовая находится в подвале – там располагаются и кухня, где готовятся блюда, и столовый зал. В школе обучается 1831 человек, а столовая рассчитана только на 90 мест. Тем не менее, педагогам удается накормить всех желающих детей.

- Потолки в нашей столовой всего 180 см., это очень маленькое помещение без окон. Цеха как таковые отсутствуют, в зале одновременно могут питаться всего 90 человек. С первой смены у нас кушает 930 детей, со второй 887. Кормить детей приходится уже после первого урока, хотя положено после второго и третьего. В таких условиях питаться полноценно нельзя. В начальной школе обучается 582 ребенка и накормить всех в наших условиях будет очень затруднительно, - рассказала директор школы Людмила Пахомова.





Решить проблему в этой школе можно только с помощью строительства пищеблока, на его строительство в 2018 году была разработана проектно-сметная документация. Но все упирается в отсутствие финансирования. Проект оценивается в 68 млн. рублей.

Противоположность 35 школы – 63. Эту школу открыли недавно, столовая там современная и соответствует всем нормам. В 63 школе обучается 1176 детей, в столовой 382 посадочных места. Таким образом, подкрепиться здесь может каждый учащийся без давки и спешки.





- Таких школ, где есть проблемы с пищеблоками, в городе всего семь, все они были построены в 60-70 е, когда население Улан-Удэ было совсем небольшое. Там были другие СНИПы, другая наполняемость классов. 15 января Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу с 1 сентября 2020 года начать работу по переводу учащихся начальных классов на бесплатное питание и завершить это до 1 сентября 2023 года. Мы будем стараться сделать все, чтобы наши дети начали получать горячее питание в сентябре этого года. Но мы не боимся показывать, что есть проблемы, которые перешли еще с прошлого века. И их надо решать. В 2019 году мы вошли в программу по дальневосточной субсидии с пристроем пищеблока к 14 гимназии. По 35 гимназии мы сделали ПСД и сейчас входим в либо дальневосточную субсидию, либо в иную федеральную программу. И точно также будем делать по остальным школам, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова отметила, что на питание 28819 детей начальных классов в 55 школах потребуется свыше 376 млн рублей в год. При организации питания в первую и вторую перемены двух смен школ необходимо дополнительно создать более 600 посадочных мест. На реконструкцию пищеблоков и строительство новых пищеблоков с теплым переходом требуется порядка 845 млн рублей.

- Комитет по образованию сейчас занимается разработкой «дорожной карты» для реализации закона. На то, чтобы дооснастить пищеблоки школ оборудованием, нужно 105 млн рублей. Это не значит, что с 1 сентября 2020 года город не готов исполнять закон, но мы считаем, что нужно начать работу по приведению пищеблоков в соответствие, - подытожила Татьяна Митрофанова.





Фото: "Номер один"