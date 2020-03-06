В Бурятии незаконную выдачу микрозаймов поставили на поток

С нелегальными ростовщиками борется прокуратура





В 2019 году в Бурятии пресечена деятельность более 20 организаций, незаконно предоставляющих займы гражданам, сообщили в республиканской прокуратуре.

Так, Гусиноозерский межрайонный прокурор установил, что ООО «Байкал», которое не относится к микрофинансовым организациям, предоставляет потребительские займы с привлечением средств материнского капитала. По результатам проверки в отношении директора организации возбуждено административное дело, он оштрафован на 20 тысяч рублей.На основании информации Сибирского главного управления Центробанка РФ в отношении шести организаций возбуждены административные производства за незаконное использование в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация». По четырем делам виновным лицам назначено наказание, два дела находятся на рассмотрении.Фото: «Номер один»