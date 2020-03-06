Улан-Удэ не попал в число самых умных городов России

Рейтинг проводил Минстрой





Столица Бурятии заняла 44 место в России по уровню IQ городов. Рейтинг показывает индекс цифровизации городского хозяйства, который позволяет определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства по проекту «Умный город».

Как отмечается в материале, «IQ городов» содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Рейтинг подразделяется на 4 группы по численности населения: крупнейшие города (от 1 миллиона), крупные города (от 250 тысяч до 1 миллиона), большие города (от 100 до 150 тысяч человек) и административные центры (менее 100 тысяч). Победителем в группе «Крупнейшие города» первое место заняла российская столица (81,19). В категории крупных городов лидером стали Химки (индекс 66,32).

В группе «Большие города» на первом месте оказался Реутов (71,35), второе и третье места - за Серпуховом (63,5) и Электросталью (61,88).

Улан-Удэ набрал 28,4 балла и оказался на 44 строчке рейтинга между Ярославлем и Череповцом. Интересно, что соседние города разместились в рейтинге умных городе ниже – Чита на 48 месте, а Иркутск на предпоследней строчке рейтинга.





В Улан-Удэ проект «Умный город» реализуется по следующим направлениям: транспорт, улично-дорожная сеть и перевозки. Примером системы контроля за движением автобусов являются портал bus03.ru и мобильное приложение «Умный транспорт».

Напомним, в 2019 году во время визита в Бурятии заместитель министра строительства и модернизации жилищно – коммунального комплекса России Андрей Чибис заявил, что «Улан-Удэ может стать примером для многих других городов России в реализации регионального проекта «Умный город».

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