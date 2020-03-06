У ветеринаров Бурятии отобрали надзорные функции

Отныне полномочия в этой области переходят к Россельхознадзору





Депутаты Хурала Бурятии приняли закон, который передает полномочия по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора в одно ведомство - Россельхознадзор. Такие поправки на республиканском уровнебыли приняты из-за изменений в федеральном законодательстве.

«Таким образом, полномочия по осуществлению государственного ветеринарного надзора в полном объеме возлагается на федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора (Россельхознадзор)», - гласит пояснительная записка к законопроекту.Однако есть оговорки: федеральный орган может передавать часть своих полномочий региональным органам власти (скорее всего, имеется в виду бурятской управление ветеринарии). Речь идет о надзоре в отношении граждан, которые разводят, выращивают, содержат, перевозят и отправляют на убой животных на территории республики. Но эта норма начнет действовать только с 1 июля этого года.Фото: «Номер один»