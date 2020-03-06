В Бурятии «детей войны» обеспечат бесплатными протезами

На это власти намерены тратить по пять миллионов рублей ежегодно





Проект такого закона был принят на очередной сессии Хурала Бурятии. Изменения в закон «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года» предусматривают бесплатное обеспечение «детей войны» протезами и протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубопротезирования). Это коснется тех граждан, которые уже получают ежемесячную денежную выплату в соответствии с тем же законом.

Как сообщают авторы законопроекта, сейчас в республике проживает 6027 получателей этой ежемесячной денежной выплаты. Из них 1262 человек нуждаются в протезно-ортопедической помощи.«Прогнозная ежегодная финансовая потребность на реализацию данной меры составляет 5 млн. рублей», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Фото: pixabay.com