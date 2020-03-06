В Бурятии будут премировать врачей, выявивших у пациентов онкологию

Сумма премии составит тысячу рублей





Медицинские работники, выявившие в ходе диспансеризации населения у пациента онкологическое заболевание, будут премироваться. Такое решение приняло правительство России на заседании в четверг, сообщил сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.

Бурятии на такие выплаты стимулирующего характера выделено 7,3 млн рублей, уточнил сенатор. Всего же на премирование планируется направлять 1,2 млрд федеральных рублей в год. По мнению правительства, такая мера должна повысить выявление онкозаболеваний на ранней стадии.Размер выплат составит тысячу рублей. 500 рублей получит врач, непосредственно ответственному за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Еще 500 рублей заплатят медработнику, назначившему и выполнившему диагностику новообразования у пациента.Фото: «Номер один»