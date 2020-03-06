Приставы взыскали с жителя Бурятии чужой долг по алиментам





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики с жалобой на арест и списание денег с его счета в Сбербанке. Оказалось, что мужчина является полным тезкой должника по алиментам, проживающего в Волгоградской области.

Со слов заявителя, при обращении к судебному приставу-исполнителю Нехаевского райотдела судебных приставов, ему предложили подождать с возвратом денег до розыска настоящего должника и взыскания с него необходимой суммы. Когда мужчина пригрозил, что обратиться в суд, судебный пристав-исполнитель заявила: «не боимся, на адвоката больше потратите».После обращения омбудсмена к руководству Управления ФССП России по Волгоградской области последовал аналогичный ответ. Какая-либо оценка законности действий пристава по взысканию алиментов с постороннего гражданина дана не была.Информация о нарушении прав гражданина и принятии мер реагирования направлена в дирекцию ФССП России. Пострадавшему мужчине оказана правовая поддержка в подготовке иска в суд, сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: russianstock.ru