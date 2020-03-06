В Бурятии продолжат поддерживать приемные семьи

По словам чиновников, содержать сирот в госучреждениях слишком дорого





Хурал Бурятии принял законопроект, который продлевает действие нормы о доплате в размере 10 тысяч рублей к общему размеру вознаграждения приемному родителю.

Впервые эта норма была установлена с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019. За это время власти должны были провести анализ: насколько она эффективна.«За период действия закона отмечена положительная динамика по снижению количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, 156 семей приняли на воспитание 220 детей подросткового возраста», - говорится в пояснительной записке к проекту.Как пишут авторы законопроекта, воспитание ребенка в приемной семье является перспективной замещающей формой жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. «При этом экономически эффективной формой, так как расходы на содержание ребенка в государственных учреждениях республики в 2 раза превышают расходы на содержание ребенка в приемной семье».Фото: pixabay.com