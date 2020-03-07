В Бурятии банки «навариваются» на валютном ажиотаже

В такие периоды вырастают объем и количество сделок по купле-продаже валюты и банки стремятся хорошо на этом заработать. Не стало исключением и начало марта.
После начавшегося в конце февраля падения курса рубля банки в Бурятии значительно подняли спреды (разницу) на покупку-продажу валюты. Напомним, что финансисты зарабатывают на более низкой разнице покупки у продавцов валюты и продаже тому же населению по более дорогой цене. У Сбербанка, например, спред один из самых дорогих (в среднем 3-3,5 рубля за один доллар). Что неудивительно, этот госбанк умудряется брать комиссию даже при переводах между своими картами (выпущенными в соседних регионах). Что тут говорить о валютно-обменных операциях?
По состоянию на 2 марта у Сбербанка разница между куплей-продажей составляла более трех рублей за доллар. Банк покупал его за 65 рублей и продавал за 68,25. По евро покупка шла за 71 рубль 78 копеек, а продажа - за 75 рублей 38 копеек.
Однако монополии в валютно-обменных операциях у Сбербанка, к счастью, нет. Так, более выгодные условия купли-продажи валюты установили розничные коммерческие банки. Например, у Азиатско-Тихоокеанского банка доллар во вторник покупался-продавался в диапазоне 66,4-67,1 рубля. Что касается евро, то неплохой курс установил банк «Восточный», спред составил всегда 65 копеек. Раз в восемь выгоднее, чем у большинства госбанков, работающих в Бурятии. Правда, банк «Восточный» за обмен взимает комиссию от 0 до 100 рублей, однако при покупке крупных сумм обмен может быть выгоден. Особенно если сравнивать крайне невыгодные условия в госбанках.
Хотя есть и исключение. Например, государственный «Россельхозбанк» в последнее время практически не отстает по привлекательности валютно-обменных операций от коммерческих банков, перетягивая на себя массового клиента. Ведь разница между покупкой-продажей доллара не превышает у него одного рубля.
- Большинство банков во время сильных движений валютных курсов в ту или иную сторону значительно увеличивают спреды, чтобы застраховать себя от потерь, - считает финансовый аналитик Александр Халтаров. - Это мы наблюдали во время девальвации рубля в 2014-2015 годах, когда разница в обменниках между покупкой-продажей превышала пять-шесть рублей за доллар, по евро еще больше.
Впрочем, отмечает эксперт, невыгодные курсы для обмена почти все банки и так обычно устанавливают на выходные или праздничные дни. Тем самым они закладывают в свои котировки риски того, что курс прыгнет или упадет со стартом валютных торгов по понедельникам. Поэтому, по мнению экспертов, оптимальное время покупки-продажи валюты с понедельника по пятницу - в середине дня.
Что касается коммерческих банков, установивших в Улан-Удэ более выгодные для людей курсы по валютно-обменным операциям, то они ориентируются, прежде всего, на возрастающий поток. Ведь сайты, публикующие курсовую динамику по банковским отделениям Улан-Удэ, известны уже многим. Соответственно, даже при обмене небольших сумм информированные люди получают неплохую выгоду. Приходя туда, где их не обманывают на курсовых ножницах.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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