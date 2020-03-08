Счетная палата выяснила, почему в Бурятии асфальт кладут зимой

Деньги, выделенные на ремонт дорог, во многих случаях даже еще не начали осваивать



Фраза «времени на раскачку нет», ставшая уже крылатой, для нашей республики, похоже, неактуальна. По крайней мере, для какой-то части чиновников, отвечающих за строительство дорог и мостов. Такой вывод напрашивается по итогам проверки Счетной палаты. Ведь деньги, выделенные на эти цели, во многих случаях даже еще не начали осваивать.



Некуда спешить?



Ведомство проверяло, какова судьба бюджетных инвестиций на вновь начинаемые объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности. Проверялись деньги, которыми распоряжается Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.



В 2020 году на вновь начинаемые объекты из бюджета выделено 172 млн рублей. На эти деньги планируется начать работы по десяти объектам. Речь идет о реконструкции одного моста и одного участка дороги. А также на новое строительство одного моста, повышение уровня обустройства одного участка автодороги, на дооборудование автомобильных дорог автоматической системой весогабаритного контроля.



На момент проведения проверки только по двум из десяти объектов заключены госконтракты. А ведь квартал уже близится к концу. Пока будут подписаны все документы, пока УФАС рассмотрит все жалобы проигравших участников торгов, пока начнутся работы, там уже, глядишь, и сентябрь.



К слову, на 2021-2022 годы на вновь начинаемые объекты запланировано 148 млн рублей. Эти деньги должны распределить по 12 объектам. А именно: на реконструкцию четырех мостов и двух участков автодороги, повышение уровня обустройства шести участков автодороги. Как идет подготовка к этим работам?



Плохо с математикой



Итак, прежде чем начать работу, правительство Бурятии должно принять два документа. Первый: решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Бурятия. Второй: перечень объектов государственной собственности, по которым правительство Республики Бурятия принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.



Оба этих документа до сих пор не приняты. То есть о каком начале работ можно говорить, если нет даже бумажек, на основе чего эти работы должны проводиться?



Тем не менее у чиновников Минтранса есть названия объектов и суммы, которые должны быть потрачены на эти объекты. Однако, как выяснила Счетная палата, суммы эти не совсем корректны.



«В Республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов имеются признаки завышения (занижения) объемов бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций», говорится в отчете аудиторов.



В связи с этим ведомство предлагает перераспределить бюджетные деньги. А именно: по семи объектам уменьшить объем финансирования на сумму 76,1 млн рублей, по четырем – увеличить на 78,1 млн.



С прицелом на долгострой



Помимо названий объектов, сумм на их строительство или реконструкцию, есть и третий показатель: сроки выполнения работ. И тут, в общем-то, тоже все не слава богу.



«Сроки финансирования и сроки исполнения по государственным контрактам… приняты больше нормативных сроков, определенных проектной документацией», говорится в заключении Счетной палаты.



Как уже было сказано, из десяти объектов, запланированных на этот год, контракты заключены только по двум. На выполнение работ по одному из них чиновники дали подрядчику срок в 3 года 10 месяцев. При нормативном сроке в 1,3 года.



Более того, по трем объектам, находящимся в стадии закупочных процедур, та же ситуация. Объект первый: при нормативном сроке в 11 месяцев работы растянули до 2023 года. Объект второй: при нормативном сроке в 1,5 месяца подрядчику дали два года. Объект третий: нормативный срок – восемь месяцев, фактически выполнение растянули на три года.



Видимо, чиновники Минтранса, не раз получавшие по шапке из-за срыва сроков, учитывая крепкие традиции долгостроя, решили сразу продлить все сроки, чтобы уж точно уложиться. Тот факт, что это тормозит развитие республики в целом, их, видимо, не очень беспокоит.



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К слову, объектов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции, гораздо больше, чем запланировано. Так, в адресной инвестиционной программе на 2020-2022 годы прописано финансирование реконструкции восьми мостов, находящихся в аварийном состоянии.



При этом проектно-сметная документация (ПСД), на базе которой и должны проходить работы, имеется лишь по трем мостам. Еще по двум объектам заключены контракты на создание ПСД. По остальным – тишина.



«На реконструкцию моста р. Щербахта ПСД разработана еще в 2014 году, в течение последних пяти лет он закрыт для движения, объезд осуществляется по временной дороге, при этом финансирование предусмотрено только в 2021-2022 годах в объеме 24% от потребности», недоумевают аудиторы.



Но не только мосты недополучают деньги. К примеру, на повышение уровня обустройства автодороги Береговая – Кабанск – Посольское до 2022 года предусмотрены деньги лишь в размере 7,3% от потребности. Притом что ПСД уже разработана.



Счетная палата, напомним, это орган, который не имеет права наказывать, даже если обнаружил нарушения. Все, что он может, это рекомендовать. Поэтому заключение аудиторов завершается длинным списком рекомендаций, адресованных бурятским Минэкономики, Минтрансу, ГКУ «Бурятрегионавтодор». Обеспечить своевременность, качественное планирование объемов и сроков финансирования и так далее.



Прислушаются ли министерства к этим рекомендациям? Хочется верить, что да. Однако, учитывая неторопливый и перегруженный бюрократический механизм Бурятии, являющийся лишь частью механизма российского, на внезапные положительные изменения рассчитывать не стоит.



Станислав Сергеев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

