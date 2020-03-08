Неудачи в личной жизни часто заводят женщину в тупик. Она годами задается одним и тем же вопросом, на который не может найти ответа – почему не получается построить нормальные отношения с мужчиной? Женщина честно пытается свить свое гнездо, но безуспешно – то мужчина оказывается слабым, то бьет, то пьет. Семейный психолог Алена Симонова уверена: многие наши проблемы в личной жизни родом из детства.
Женщина как мужчина
- Алена Николаевна, почему же так часты случаи женского несчастья в личной жизни?
- Каждый взрослый человек имеет в своем прошлом негативные воспоминания из детства, которые могут сказаться на построении семейных отношений. «Работают» так называемые детские сценарии. Например, родители постоянно ругались из-за того, что папа пил или изменял маме. В этой системе отношений у ребенка может сформироваться негативное отношение ко всем мужчинам: «им нельзя доверять».
Но семья для ребенка – это всегда любовь. Какой бы хаос ни царил в семье, для него это все равно будет сопряжено с любовью. Если семья - это любовь, а в семье происходит хаос, то хаос равно любовь. Именно поэтому мы бессознательно ищем партнеров, у которых есть отрицательные качества наших родителей. Ко мне часто обращаются за помощью женщины, которые видят эти негативные качества в своих мужьях, но их не принимают, хотя сами привлекли именно таких партнеров.
- Вы говорите, что человек ищет партнера, похожего на родителей. Касаясь женщины, неужели она может искать мужа, схожего со своей матерью?
- Да. Если мама часто критиковала и воспитывала отца, то дочь не принимает его и может выбрать партнера, похожего на маму. При этом мама была главной в семье, принимала все решения, иными словами, у нее было мужеподобное поведение. Вообще в семьях часто нарушаются функциональные роли. Почему наши женщины иногда не могут построить отношения? Потому что нарушается закон иерархии, когда женщина чувствует и ведет себя в семье как мужчина - она строит карьеру, все время уделяет работе, занимается делами, которые в норме должен выполнять мужчина.
Что остается в такой ситуации мужчине? Он становится в семье слабым и безответственным, уважение к нему падает. Жена ведет себя как мужчина, но при этом не может чувствовать себя счастливой. Отсюда агрессивность, нетерпимость к недостаткам, прямолинейность. Она слишком занята делами и работой, поэтому домой приходит опустошенная. У нее нет женской энергии, нет энергии либидо (сексуальной энергии).
В итоге она не может создавать гармоничную обстановку в семье. «Я устаю; ничего не хочу делать для мужа; через силу делаю что-то для детей», - говорит она. На самом деле женщина бессознательно посредством реализации негативных детских сценариев сама привлекла в свою жизнь такого мужчину. Иногда она встречает неплохого мужчину, но все равно делает его в семье «женщиной». Все потому, что когда-то в детстве наблюдала какие-то негативные детские сценарии, которые убедили ее, что на мужчину нельзя положиться.
«Невынашивание» отношений
- Часты случаи, когда в семьях мать воспитывает ребенка одна. Бывает, что и она воспитывалась без отца, и ее дочь тоже не может создать семью. В чем причина?
- Бывают такие семейные истории. Бабушка в разводе с мужем. Отца у нее не было, его образ она идеализировала. Отношения с мужем, который не соответствовал ее представлениям о мужчине, она обесценила. Как результат всегда была в семье главой и «мужчиной». Своей дочери все время внушала: «Что мужчины? Верить им нельзя. Учись и надейся только на себя». Этим она заложила основу для всех отношений дочери с мужчинами, сводящуюся к одному: «ты сможешь прожить и без мужчины».
У дочери тоже сформировался какой-то идеализированный образ мужчины, потому что в ее жизни не было образца отношений между мужчиной и женщиной, не было отца. В итоге сработал негативный детский сценарий - какого бы мужчину она ни привлекла, все равно эти отношения обесценивались ею, потому что каждый из мужчин не соответствовал ее идеализированному образу. В результате женщина подсознательно решила, что лучше будет жить одна, чем строить неудачные отношения, потому что все мужчины неудачники или слабые люди.
- При этом она не может понять, почему ей попадаются такие мужчины, не понимает проблемы.
- Да, и женщина уверена, что если она построит карьеру, купит машину-квартиру, мужчины ее оценят. Но за это они ее не оценят, пока сама не осознает, что должна быть в первую очередь женщиной. Наши дамы часто выбирают профессии, требующие много сил и не дающие энергетического ресурса. Работа для женщины должна быть хобби, должна приносить ей радость и энергию. Некоторые современные девушки решили: «лучше я рожу ребенка для себя и буду жить одна. Зачем мне мужчина… так проще».
Все потому, что постоянно происходит невынашивание отношений с мужчинами. Она пытается с одним, другим, третьим. Пришел к ней мужчина с какими-то отрицательными, с ее точки зрения, качествами. Например, он агрессивно-прямолинейный, а ей мама в детстве говорила, что нельзя проявлять агрессивность по отношению к мужчине, надо быть хорошей. Но папы в ее жизни не было, и она не видела, как мама с папой решают конфликты. Мужчина начинает учить ее проявлять свои чувства, но она воспринимает такое общение как негатив. В итоге женщина обесценивает эти отношения и прогоняет мужчину из своей жизни. Ведь так проще, чем работать над отношениями, идти к психологу или развивать свою женственность: например, записаться на танцы или заняться фитнесом.
- Верно ли, что негативные детские сценарии, основанные на страхе, очень глубоко укореняются в подсознании?
- Был в моей практике случай - девушка не могла построить нормальные отношения и выйти замуж. Начали разбираться, откуда пошли проблемы, и выяснилось, что в детстве бабушка постоянно пела ей колыбельную. В песенке были такие слова: «не ходи ты во лесок, утащит мужичок». Бабушка внушила внучке, что мужчины – это страшно, их нужно опасаться. Девочка выросла, начала строить отношения с мужчинами, но как только отношения переходили к стадии близости, она бежала из них - боялась.
Другой пример - бабушка наказывала своей маленькой внучке: «смотри, с мальчиками не дружи, а то еще в подоле принесешь». В итоге во взрослой жизни девочка не могла построить отношения с мужчиной, потому что у нее в голове сформировался негативный сценарий, связанный с сексуальными отношениями. Иными словами, она боялась проявить себя как женщина.
Идеальный отец
- Если же отец для девочки идеал – сильный мужчина, опора в семье, могут ли у нее во взрослой жизни возникнуть проблемы?
- Часто у девушек отмечается неразрешенный эдипов комплекс. В детстве идеалом мужчины для нее был отец - девочка очень его любит и хочет выйти за него замуж. Это нормально до пяти лет, в дальнейшем эдипов комплекс должен разрешиться. Если же этого не произошло, девочка, уже став взрослой, начинает искать партнера, похожего на отца. Но это утопия, потому что точно такого же она не найдет. Она ищет идеализированный образ, находит мужчину и пытается переделать его под отца. Но перестроить человека после 12-13 лет практически невозможно. В итоге девушка обесценивает отношения и уходит из них.
Бывает, что девушка выходит замуж за мужчину намного старше себя. В браке с ним она ведет себя как ребенок - капризничает, упрямится, а он ведет себя как ее папочка. Это нарушение гармоничных отношений. Пропадает сексуальная энергия – ведь папа не может заниматься любовью с дочкой. Девушка должна осознать, что папа - это папа, и не искать его в мужчинах.
Часто в семье женщина ведет себя с мужем, как мама с ребенком. Она о нем заботится: «Ты покушал? Не забудь надеть куртку, на улице холодно! Где ты? Уже 10 часов, а тебя до сих пор нет дома. А кто это тебе звонил?». Женщина, играющая в браке роль матери, проверяет телефон мужа, полностью его контролирует. Такие отношения также не являются гармоничными.
Часто бывает, что супруги начинают жить в разных комнатах, потому что не испытывают друг к другу сексуального влечения. Ведь он чувствует, что жена – мама. Это еще один вариант негативного детского сценария. Возможно, мать женщины точно так же авторитарно вела себя в семье, была для всех - и для детей, и для мужа - «большой мамочкой».
Чтобы разобраться, когда и почему возникла та или иная семейная проблема, связана она с негативным детским сценарием или ее корни в другом, лучше, конечно, обратиться за помощью к психологу.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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