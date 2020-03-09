В Улан-Удэ установят "розетки" для электромобилей

Количество экологичных машин в республике растет, хотя чиновники отменили все льготы



В 2020 году в Бурятии планируют начать установку первых электрозарядных станций для владельцев электромобилей. Количество таких экологичных машин в республике растет, хотя чиновники отменили все льготы. В стране отменены нулевые таможенные пошлины для электрокаров, а в Улан­-Удэ для владельцев электромобилей отменят транспортный налог. В плюсах и минусах сибирского использования «батарейки на колесах» разбирался «Номер один».



О том, что электромобили в нашем городе переходят из разряда диковинок в прагматичный выбор, говорит появление в ближайшее время специализированных ЭЗС.



— Необходимость в установке электрозарядных станций в республике давно назрела, — сообщили энергетики.



Для интернет-­голосования были выбраны площадки рядом с крупными торговыми центрами «Пионер», «Кэпитал Молл», «Пиплс парк», на территории ФСК и возле Этнографического музея.



В итоге зарядную станцию для электрокаров планируется установить вблизи ФСК. В опросе приняло участие более 1200 человек. За ФСК проголосовало больше всего участников опроса — 46%. Второе место занял торговый центр «Пионер», набрав 27% голосов. На третьем месте — «Этнографический музей», за него отдали голоса 19%.



Однако большинство владельцев «Лифов», которые являются самыми заинтересованными, голосовали за площадку возле «Пионера».

— Мы отслеживали голосование, так как по ссылке не получалось проголосовать с первого раза. Но при этом голоса постоянно росли подозрительными скачками. К тому же парковка у ФСК и так вечно занята, — сетует улан­-удэнка Елена Мясникова.



При этом положительной новостью для поклонников электрокаров станет отмена транспортного налога в республике. Соответствующие поправки в региональный Закон «О некоторых вопросах налогового регулирования» будут внесены на предстоящей сессии парламента.



В Бурятии зарегистрировано порядка 70 электромобилей, в основном Nissan Leaf. Это самый доступный по цене вариант с японского рынка.



— Мы очень любим экономить. Когда посчитали стоимость обслуживания нашей «Хонды Фит», то решились на вторую машину — электромобиль. Мы смотрели много вариантов, но в наших условиях «Ниссан Лиф» это оптимальный вариант. Машина 2013 года с японского аукциона обошлась в 600 тыс. рублей, — рассказывает Елена.



Электромобиль — автомобиль специфический и требует условий. Самое главное, это доступность ночной зарядки.



— Мы живем в частном доме, и у нас очень теплый гараж. Поэтому проблем, чтобы завести машину зимой, нет. «Лиф» заряжается ночью часов шесть–восемь, ставим где­-то раз в два дня, — говорит Елена.



В автомобиле регулярно меняется ровно одна техническая жидкость — масло в редукторе. Стоимость замены — 1 300 рублей, делать это надо раз в 25 000 километров.



— Для сравнения, замена масла в моей старушке «Короле» 97­-го года стоит 3 тыс. рублей, и делать это надо каждые 7 000 километров. Больше менять ничего не надо, да и ломаться там нечему, ходовая, конечно, не в счет, но и здесь меня ждал приятный сюрприз. За пройденные десятки тысяч километров я ничего не менял — посторонних звуков из­-под машины нет, — говорит еще один «лифовод» Алексей Бакланов.



Автовладелец поставил двух-тарифный счетчик (три рубля за кВт — днем и один — ночью) и стал заряжать Leaf по ночам: «В среднем получается, что за минусом затрат на квартиру я тратил 1 000 рублей в месяц на зарядку авто. Однако давайте посмотрим, какой при этом был пробег. 23 000 километров обошлись мне в 12 560 руб­лей — практически 50 копеек на один километр. Для сравнения, гибрид с расходом пять литров на 100 километров при цене бензина 40 рублей за литр имеет показатель два рубля на километр».



В автомобиле установлена высоковольтная литий-­ионная батарея «емкостью» 24 кВт/час, на практике новая батарея берет из сети при полном разряде 22 кВт. Однако батарея далеко не вечна и со временем теряет свою емкость, типичной является ситуация, когда машины 2011–2012 годов имеют 75% от первоначальной емкости, это значит, что для полной зарядки с ноля потребуется 16,5 кВт электроэнергии.



— Емкость батареи может не только падать, но и расти, достигается это путем «раскачки» батареи. Делается она следующим образом — после того как батарея сядет более чем на половину, следует двигаться в режиме интенсивный разгон-­торможение двигателем. Как это выглядит на практике — выезжаем на трассу, разгоняемся до 100 км/час в режиме «тапок в пол», после чего отпускаем педаль акселератора и включается режим рекуперации, то есть возврат заряда в батарею. После того как скорость упала до 70 км/час, опять максимально быстро ускоряемся до сотни, и так пока не сядет батарея, — советует Алексей.



Самый большой страх владельца электромобиля — что делать, если батарея сядет посреди дороги.



— При разряде батареи ниже 4% автомобиль переходит в аварийный режим — включается нейтральная передача, не работает электро-усилитель руля, но тормоза работают исправно. В таком режиме автомобиль можно буксировать до места стоянки. Однако есть другой путь — когда исчезает остаток пробега на табло, следует взять авто на буксир и двигаться в режиме ЭКО (экономии топлива. — Прим. ред.), не нажимая педаль акселератора, при этом батарея будет заряжаться методом рекуперации, — объясняет опытный «лифовод».



Зимой при температурах ниже –15 пробег сокращается вдвое за счет расхода энергии на отопление салона. При температурах около ноля можно рассчитывать на 80 километров. С другой стороны, в автомобиль 2011–2012 годов можно установить автономный обогреватель типа «Вебасто», но для этого придется вмонтировать под капот маленький бензобак.



В 2016-­м на японский рынок вышла модель с увеличенной до 30 кВт батареей, а это уже более 200 километров летом и уверенные 100 — зимой. В 2019 году в продажу поступило второе поколение электромобилей с батареями емкостью 60 кВт, что означает 400 километров пробега на одном заряде.



Леонид Григорьев, «Номер один».

Фото А. Бакланова

