Жителям Бурятии отказывают в оформлении пенсии

Это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов



Жители республики, выходящие на пенсию, начали сталкиваться с отказами в ее оформлении. Это происходит из-за того, что у людей не хватает страхового стажа или пенсионных баллов. «Номер один» попытался разобраться, кто в республике может оказаться в «группе риска» и что делать, чтобы начать получать пенсию.



Все дело в баллах



С 2015 года в России изменили принцип начисления пенсии – ее стали формировать в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или, проще говоря, пенсионных баллах. Чем больше баллов гражданин сможет накопить за свою жизнь, тем выше будет его пенсия. Количество баллов зависит от величины «белой» зарплаты, точнее, страховых взносов, которые работодатель платит в ПФР из фонда оплаты труда, а также стажа работы, опять же официального. Чем выше зарплата и длиннее стаж, тем больше баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2020 году, – 9,57. Минимальный трудовой стаж сейчас должен составлять не менее 11 лет.



Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока не станет равным минимум 30 баллам в 2025 году и 15 годам в 2024 году.



Пенсионный фонд регулярно призывает граждан заботиться о своем будущем, призывая работать исключительно на «белом» окладе и скреплять свои отношения с работодателем трудовым договором и записью в трудовой книжке. Однако миллионы россиян, в том числе и жители Бурятии, вынуждены зарабатывать на жизнь в «теневом» секторе экономики, то есть без официального оформления трудовых отношений с работодателем. На этих людей не производятся начисления и уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное страхование.



Соответственно, все, кто большую часть своей жизни трудился неофициально, просто-напросто будут получать минимальную социальную пенсию. Правда, в том случае, если доживут до нее – мужчины могут получать такую пенсию с 70 лет, а женщины - с 65.



Таким образом, балльная система стала очередной попыткой государства легализовать доходы населения, но при этом власти предоставляют работодателям самим выбирать систему начисления баллов, а работники зачастую никак не могут на это повлиять.



К чему идем?



В назначении пенсии могут отказать не только тем, кто работал неофициально, но и тем, кто добросовестно трудился всю жизнь на «белом» окладе. В первую очередь рискуют остаться без пенсии по старости работники с минимальными зарплатами и представители творческих профессий - художники, фрилансеры, а также персонал, задействованный на краткосрочных проектах.



В зону риска попадают и индивидуальные предприниматели. В редакцию «Номер один» обратилась 55-летняя улан-удэнка Светлана рассказав, что ей отказали в назначении пенсии.



- В августе 2019 года мне исполнилось 55 лет, через шесть месяцев настало время уйти на пенсию. Нашему году, 1964-му, повезло, в каком-то смысле, что продлили выход на пенсию только на шесть месяцев… Но вот я пришла в ПФР оформлять пенсию и узнала, что мне отказано. Сказали, что не хватает четырех баллов. И здесь же добавили, что могу их купить у них же. Прочитала в интернете - стоимость баллов заоблачная. Мне очень обидно и досадно, - рассказала горожанка.



По ее словам, покупка недостающих четырех баллов обойдется для нее в 118 тыс. рублей. При этом Светлана говорит, что всю жизнь была индивидуальным предпринимателем и регулярно переводила взносы в ПФР.



- Когда появились НПФ, я выбрала один и переводила накопительную пенсию туда. А что в итоге? Накопительную заморозили, и ее не будет, бесполезно даже ждать. Вот так выбросила свои деньги. А эти четыре балла как раз, наверное, в 60 лет и заработаю, если смогу, ведь когда пройдет пять лет, нужно будет уже 30 баллов, - возмущается наша собеседница.



В ПФР успокаивают - выход из ситуации есть. Если до пенсии не хватает нескольких баллов, то каждый год увеличиваться они не будут, их можно просто «доработать» или воспользоваться одним из нескольких других способов. О них мы расскажем немного позже.



Примечательно, что случай Светланы не единичный – в Бурятии ПФР то и дело кому-либо отказывает в назначении пенсии либо отказывается засчитывать какие-либо периоды трудового стажа.



Так, в 2016 году Пенсионный фонд не засчитал шесть лет рабочего стажа жителю Джидинского района. Мужчине отказали в назначении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого размера индивидуального пенсионного коэффициента. ПФР отказался включать в страховой стаж период работы в кооперативе с 1990 по 1996 годы в связи с некорректной записью в трудовой книжке. В ситуацию вмешалась прокуратура и понудила Пенсионный фонд назначить мужчине страховую пенсию со дня первичного обращения.



Два года спустя в Бурятии с проблемами в оформлении пенсии столкнулся яковод из Окинского района. Ему отказывали в пенсии за неимением «доказательств» в том, что он сойот. Доказать факт принадлежности к коренным малочисленным народам Севера ему удалось только через суд.



В 2019 году жительнице Бурятии отказали в досрочном назначении страховой пенсии по старости из-за отсутствия у нее непрерывного 25-летнего трудового стажа. Женщина, узнав, что все 25 лет ее непрерывного стажа не засчитаны, прошла две судебные инстанции, но все равно осталась ни с чем. Дело в том, что в специальный педагогический стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, ПФР не включил три этапа. В начале 90-х женщина трудилась хореографом в школе, но оказалось, что работа по этой профессии не засчитывается в педагогический стаж. Далее в течение пяти лет она работала руководителем кружка Дома пионеров, этот период также не включили в педстаж. Не засчитали ей и 16 лет работы педагогом дополнительного образования Дома детского творчества.



Как мы видим, жертвой реформы и в целом ПФР может стать каждый.



Какие есть варианты



Итак, что же делать, если не назначили страховую пенсию по старости, потому что не оказалось нужной суммы пенсионных баллов? Есть три варианта.



Первый – продолжать работать до тех пор, пока не заработаете недостающее количество баллов. Они формируются со страховых отчислений в Пенсионный фонд от официальной заработной платы.



Чтобы заработать один балл, нужно получать зарплату на уровне одного МРОТ в течение года. Если размер зарплаты равен двум МРОТ, то в течение года можно заработать два балла, если трем – три балла и так далее (до определенного предела). Здесь зависимость не от количества отработанных лет, а от величины зарплаты: чем больше зарплата, тем больше баллов начисляется.



Второй вариант – дождаться назначения социальной пенсии по старости. Ждать придется еще пять лет. Если страховая (трудовая) пенсия по старости в соответствии с последней пенсионной реформой назначается при достижении пенсионного возраста 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин, то социальная пенсия по старости назначается в 65 лет у женщин и 70 лет у мужчин. Никаких других условий для назначения социальной пенсии по старости не существует – здесь не нужны ни стаж, ни баллы.



Государство гарантирует право на социальную пенсию по старости тем россиянам, кто остался без страховой (трудовой) пенсии по старости. Другое дело, что социальная пенсия – самая маленькая из всех возможных, она более чем в полтора раза меньше средней страховой пенсии по старости.



- Социальная пенсия выплачивается в размере прожиточного минимума пенсионера, в Бурятии в 2020 году она составляет 9207 рублей, - уточняют в ПФР по Бурятии.



Третий вариант – заработать стаж и баллы без трудоустройства. Здесь есть несколько вариантов. Самый простой - оформить уход за бабушкой от 80 лет – за это за год начислят 1,8 балла. За декретный отпуск с первым ребенком до полутора лет можно получить 1,8 балла, со вторым ребенком - уже 3,6, а с третьим - 5,4. За службу в армии дают 1,8 балла, жена военного, уехавшая с ним в военный городок, где для нее нет работы, также может получить за год 1,8 балла. Официально зарегистрированным безработным также начисляются баллы – по 1,8 за год.



И, наконец, четвертый вариант – купить недостающие пенсионные баллы. Как бы это странно ни звучало, но с 2015 года закон разрешает гражданам докупить недостающий стаж и пенсионные баллы. При этом приобрести можно не более половины необходимой для назначения пенсии суммы пенсионных баллов.



Под покупкой баллов подразумевается добровольный страховой взнос на лицевой счет в Пенсионном фонде. Можно также купить стаж и баллы другому человеку, то есть сделать подарок.



- Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России, увеличенное в 12 раз, - сообщают в ПФР по Бурятии.



Формула расчета выглядит следующим образом: МРОТ х 22% х 12 месяцев. То есть в 2020 году необходимо будет заплатить 32 023 рубля: 12 130 x 22% x 12.



Если позволяют средства, можно заплатить и больше, но при этом сумма максимального размера страховых взносов не может превышать произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев). Таким образом, сумма максимального размера годовых взносов в 2020 году составит 384 278 рублей.



Чтобы докупить стаж, нужно подать заявление и заплатить страховые взносы до 31 декабря того года, который хотите зачесть в стаж. Платить можно частями. Возникает только один вопрос – где взять необходимые суммы для взноса?



Однако сегодня многих жителей республики беспокоит не только начисление баллов для будущей пенсии, сколько увеличившийся пенсионный возраст, ведь сейчас на рынке труда не так много рабочих мест, на которые могут претендовать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Стоит также помнить о возрасте дожития – согласно последним данным Бурятстата, мужчины в республике в среднем живут 65 лет.



Больше всего же от балльной системы пострадают молодежь и люди среднего возраста - в нормальной пенсионной системе, если работник имеет 30 ? 35 лет стажа и достиг пенсионного возраста, он должен получать среднюю пенсию в размере 52% от среднего заработка. Такую пенсию в нашей стране не получают даже пенсионеры «со стажем», что уж говорить о тех, кому будут считать пенсию по баллам.



Лариса Ситник, «Номер один».

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