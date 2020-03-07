В Улан-Удэ сотрудники ГАИ поздравили женщин с праздником

Акция «Цветочный патруль» прошла на дорогах города

В столице Бурятии прошла ежегодная праздничная акция «Цветочный патруль». В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции поздравили девушек и женщин с главным весенним праздником. Участниц дорожного движения – пешеходов, пассажиров и водителей ждали приятные сюрпризы в виде цветов и праздничных открыток.В регистрационно-экзаменационном подразделении поздравления прозвучали в адрес женщин, зарегистрировавших автомобили и получивших водительское удостоверение. Начинающим автоледи пожелали и в дальнейшем быть такими же прилежными водителями, как на экзамене, и подавать пример другим участникам дорожного движения. Дамам, получившим государственные регистрационные знаки на свои автомобили, пожелали безаварийной езды и зеленого света во всех поездках.Самые массовые мероприятия прошли на магистральных улицах Улан-Удэ. По традиции акцию «Цветочный патруль» поддержали дружинники. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции они вышли в праздничный рейд. Автоинспекторы останавливали транспортные средства и дарили женщинам цветы, открытки и памятные презенты.Все женщины уезжали с места проведения акции в отличном настроении и с улыбками на лице.Фото МВД по РБ