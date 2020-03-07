В Бурятии семь женщин возглавляют пожарные части

Республиканское агентство ГО и ЧС рассказало о прекрасной половине своего коллектива



Пожарная охрана – преимущественно мужская сфера деятельности. Женщины в пожарной охране чаще всего работают диспетчерами и инструкторами противопожарной профилактики. Однако есть женщины, что занимают руководящие должности.



Всего в структуре Государственной противопожарной службы РБ (ГПС РБ) семь женщин работают начальниками пожарных частей (ПЧ). Руководить мужским коллективом непросто, но начальник ПЧ №17 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ Ольга Вершинина утверждает, что ответственный и опасный труд сплачивает. «Мои коллеги — это вторая семья. Всегда чувствовала их поддержку», - добавляет начальник ПЧ №6 ГПС РБ Оюна Пронтеева.



Работа начальников частей непосредственно связана с участием в тушении пожаров. У каждой из наших героинь есть пожар, который запомнился особенно ярко. Так, 9 декабря 2019 года в поселке Нижнеангарск произошел пожар в многоквартирном доме. Она из жительниц получила отравление угарным газом и потеряла сознание. Ее вынесли на руках подоспевшая начальник ПЧ №50 12-го Северо-Байкальского отряда ГПС РБ Ирина Ханзаева вместе с двумя помощниками.



В январе 2020 года при пожаре в жилом доме в поселке Новый Уоян были спасены двое детей. «Всегда чувствуешь большую ответственность, когда дело касается детей, признается начальник ПЧ №49 12-го Северо-Байкальского отряда ГПС РБ Ольга Бабенко. - Когда их спасли, была очень горда за своих ребят!»



Руководитель тушения пожара несет полную ответственность за действия огнеборцев, которые беспрекословно выполняют его приказы. Поэтому начальник ПЧ №17 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ Ольга Вершинина вспоминает пожар, произошедший в мае 2019 года. В горящем жилом доме был газовый баллон. «Не смотря на то, что было очень страшно за пожарных, я отдала приказ на эвакуацию баллона. Ребята отработали хорошо и предотвратили взрыв».



В семьях работниц поддерживают их решение работать в пожарной охране. «Родители, отец, в первую очередь поддержали мой выбор. Папа тоже работал в пожарной охране, так что я продолжаю семейное дело», - говорит начальник ПЧ 79 4-го Закаменского отряда ГПС РБ Татьяна Хубаркова. Начальник ПЧ №11 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ Ольга Беляева заявляет: «Мои сыновья когда узнали, что я стала работать в пожарной охране, не удивились этому. Они всегда меня поддерживают. А поддержка родных для женщины самое главное, где бы она ни трудилась».



В преддверии Международного женского дня Республиканское агентство ГО и ЧС поздравляет всех женщин с Праздником весны, желает счастья и успехов!



Фото Республиканское агентство ГО и ЧС



