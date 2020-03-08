Женщины поздравляют коллег с 8 марта чаще мужчин

А в число наиболее необычных подарков, которые получали, назвали носки, аквариум и лотерейный билет







На 8 марта женщины дарят подарки практически так же часто, как и мужчины. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску работы



Подарки и/или букеты на 8 марта будут дарить 75% мужчин и 71% женщин. Superjob подсчитал статьи расходов на цветы и презенты. Средние траты россиян на 8 Марта — 2300 руб на букеты и 2800 руб на подарки.



Мужской бюджет значительно больше женского: так, на цветы мужчины планируют потратить 2700 руб, а женщины — 1600 руб, на подарки — 3300 и 2200 руб соответственно.



Чем выше уровень дохода, тем больше расходы на 8 марта: у россиян с зарплатой до 30 тыс руб в месяц — в среднем 1800 руб на букеты и 2400 на подарки, а у россиян с зарплатой от 80 тыс руб — 3000 и 3700 руб соответственно.



К слову, SuperJob узнал у женщин и о самых необычных подарках, которые они получали к 8 марта. В открытом опросе приняли участие 1000 респонденток из 311 населенных пунктов России.



Из них 12% заявили, что самым необычным, что они получали на Международный женский день, были цветы или комнатные растения, 8% назвали самым оригинальным презентом домашнего питомца, а 5% рассказали о путешествии, которое им преподнесли на 8 марта.



Весьма популярными ответами также стали игрушки, сладости и украшения — о таких подарках рассказали по 3% респонденток. Кроме того женщины упоминали в числе наиболее необычных подарков носки, аквариум, признание в любви, копилку и даже лотерейный билет.



Фото: «Номер один»

На 8 марта женщины дарят подарки практически так же часто, как и мужчины. В преддверии Международного женского дня сервис по поиску работы SuperJob выяснил, кого россияне будут поздравлять с 8 марта и какую сумму планируют потратить на цветы и подарки.Подарки и/или букеты на 8 марта будут дарить 75% мужчин и 71% женщин. Superjob подсчитал статьи расходов на цветы и презенты. Средние траты россиян на 8 Марта — 2300 руб на букеты и 2800 руб на подарки.Мужской бюджет значительно больше женского: так, на цветы мужчины планируют потратить 2700 руб, а женщины — 1600 руб, на подарки — 3300 и 2200 руб соответственно.Чем выше уровень дохода, тем больше расходы на 8 марта: у россиян с зарплатой до 30 тыс руб в месяц — в среднем 1800 руб на букеты и 2400 на подарки, а у россиян с зарплатой от 80 тыс руб — 3000 и 3700 руб соответственно.К слову, SuperJob узнал у женщин и о самых необычных подарках, которые они получали к 8 марта. В открытом опросе приняли участие 1000 респонденток из 311 населенных пунктов России.Из них 12% заявили, что самым необычным, что они получали на Международный женский день, были цветы или комнатные растения, 8% назвали самым оригинальным презентом домашнего питомца, а 5% рассказали о путешествии, которое им преподнесли на 8 марта.Весьма популярными ответами также стали игрушки, сладости и украшения — о таких подарках рассказали по 3% респонденток. Кроме того женщины упоминали в числе наиболее необычных подарков носки, аквариум, признание в любви, копилку и даже лотерейный билет.Фото: «Номер один»