В Бурятии ликвидирован крупный пожар в Северобайкальске

Площадь пожара составила 1000 кв метров, пострадавших нет



В Бурятии сегодня в 15:15 (местного времени) на телефон пожарно-спасательной службы поступила информация о загорании гаражного бокса в городе. Северобайкальск.



Через несколько минут первые пожарно-спасательные подразделения были уже на месте инцидента. В это время строение горело на значительной площади. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.



Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 16:05, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1000 кв метров. В результате пожара пострадавших нет.



Всего к тушению привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.



Причина пожара устанавливается дознавателями Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



Фото:03.mchs.gov.ru

