08.03.2020
В Бурятии ликвидирован крупный пожар в Северобайкальске

В Бурятии ликвидирован крупный пожар в Северобайкальске

Площадь пожара составила 1000 кв метров,  пострадавших нет

В Бурятии сегодня в 15:15 (местного времени) на телефон пожарно-спасательной службы поступила информация о загорании гаражного бокса в городе. Северобайкальск.

Через несколько минут первые пожарно-спасательные подразделения были уже на месте инцидента. В это время строение горело на значительной площади. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.

Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 16:05, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1000 кв метров. В результате пожара пострадавших нет.

Всего к тушению привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается дознавателями Главного управления МЧС России по  Бурятии, сообщили в его пресс-службе.

Фото:03.mchs.gov.ru
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