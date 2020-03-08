В Бурятии ликвидирован крупный пожар в Северобайкальске
Площадь пожара составила 1000 кв метров, пострадавших нет
В Бурятии сегодня в 15:15 (местного времени) на телефон пожарно-спасательной службы поступила информация о загорании гаражного бокса в городе. Северобайкальск.
Через несколько минут первые пожарно-спасательные подразделения были уже на месте инцидента. В это время строение горело на значительной площади. К месту пожара были направлены дополнительные силы и средства.
Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось локализовать в 16:05, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 1000 кв метров. В результате пожара пострадавших нет.
Всего к тушению привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается дознавателями Главного управления МЧС России по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.
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