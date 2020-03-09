В Бурятии возмутились низкими выплатами за моральные страдания

Депутаты Хурала высказали претензии к судебной системе республики







На недавней сессии Хурала Бурятии депутаты традиционно рассматривали вопрос о назначении мирового судьи. Обычно к кандидатам вопросов не находится, их утверждают молча. Однако в этот раз парламентарий Игорь Бобков решил поднять тему, которая касается не столько конкретного судьи, сколько судебной системы в принципе.