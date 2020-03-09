В Бурятии возмутились низкими выплатами за моральные страдания

На недавней сессии Хурала Бурятии депутаты традиционно рассматривали вопрос о назначении мирового судьи. Обычно к кандидатам вопросов не находится, их утверждают молча. Однако в этот раз парламентарий Игорь Бобков решил поднять тему, которая касается не столько конкретного судьи, сколько судебной системы в принципе.
Он рассказал, что суды республики выплачивают слишком маленькие деньги за моральные страдания жителям, которые пострадали из-за различных организаций. Депутат привел примеры, описанные в СМИ. Например, родственники мужчины, погибшего в подсобке районной больницы
, не смогли получить достойную компенсацию.
Впрочем, коллеги не оценили попытку Игоря Бобкова поднять этот вопрос.
- Вопросы задаются по существу. Мы сейчас с вами не отчет суда будем слушать, мы рассматриваем кандидатуру. Вопрос, конечно, Игорь Александрович по смыслу ставит правильный. Но не пор регламенту, - говорил спикер Владимир Павлов.
- А чем я не по повестке двигаюсь? – парировал Игорь Бобков. - Перед нами стоит кандидат на должность мирового судьи. Народный Хурал утверждает его на эту должность. Мы, наверное, имеем полное право дать пожелания. С какими-то замечаниями, которые приходят к нам из общества в виде сигналов. А мы чьи интересы защищаем-то? Потом я думаю, что вот эти все поторапливания неуместны. Куда мы торопимся? Мы собираемся с вами раз в два-три месяца. И, конечно, вопросов накопилось очень много. Все-таки гражданам нашим за моральные страдания и за вред, который наносят, нужно выплачивать соответствующие суммы.
Впрочем, ответ на поставленный вопрос все же прозвучал. Разъяснить ситуацию взялась председатель Верховного суда республики Альбина Кириллова.
- У нас имеется процессуальный порядок обжалования судебных решений. Верховный суд Бурятии – не последняя инстанция. Поэтому гражданин, который не согласен с решением, может обжаловать в вышестоящую инстанцию. Сейчас кассационный суд – это Кемерово, либо далее – Верховный суд РФ, – сказала она.
Другими словами, судебная система Бурятии меняться в этом направлении, судя по выступлению Альбины Кирилловой, не намерена. Если не нравятся решения – обжалуйте.
Фото: «Номер один»
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