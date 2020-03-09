Финансирование бурятского языка могут увеличить в 10 раз

На сохранение языков выделят до 2 миллиардов рублей

Руководитель федерального фонда поддержки изучения и развития и поддержки родных языков Николай Федоров рассказал, что в ближайшее время в России появится дополнительное финансирование изучения языков, подготовки учебников и преподавателей.



- Будут выделяться дополнительные деньги. Пока там небольшие деньги, порядка 200 миллионов рублей, - сказал сенатор от Чувашии.

Финансирование на эти цели, по словам Николая Федорова, будет постепенно увеличиваться. Его планируется довести до 2 млрд рублей в год, сообщает телеканал Совета Федерации.

По данным министерства образования РФ, на сегодняшний день в системе общего образования существует запрос на изучение 81 языка народов нашей страны, в том числе и языков коренных и малочисленных народов. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в России бурятским языком владеют 218 тысяч 600 человек. Из них 21,3%, отнесших себя к бурятам, родным языком указали русский. В эту цифру входят, наряду с жителями Бурятии, прибайкальские носители (Иркутская область, Усть-Орда, Ольхон), Забайкальские (Ага, Забайкальский Край), и небольшое количество маньчжурских бурят. В Бурятии бурятским языком по состоянию на 2010 год владели 130 тысяч 500 человек, или лишь 13,4% от общей численности (в 2002 году - 23,6%).

В 2019 году из республиканского бюджета на развитие и изучение бурятского языка было выделено почти 46 миллионов рублей.

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