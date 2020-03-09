09.03.2020
Бурятия получит 60 млн рублей на увеличение зарплаты медикам

Бурятия получит 60 млн рублей на увеличение зарплаты медикам

Забайкалью дали в два раза больше

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение на выделение 18,3 миллиарда рублей для увеличения заработной платы медицинских работников. Документ опубликован на сайте Правительства РФ 7 марта.

Для Бурятии сумма составила 59, 8 миллиона рублей (для сравнения Иркутской области - 386,1 млн рублей, Забайкалью – 131,3 млн рублей). Средства выделят из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Их направят на софинансирование расходов медицинских организаций для оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала. 

По данным Бурятстата, в 2019 году в среднем врач в республике получает  65 тысяч рублей, медсестра - 45 тысяч рублей и санитарка - 32,6 тысяч рублей. 

Фото Пиксабай

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