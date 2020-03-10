10.03.2020
В Бурятии врачам районной больницы не давали молоко

В Бурятии врачам районной больницы не давали молоко

Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в Прибайкальской центральной районной больнице.

«В нарушение закона администрация учреждения выдавала молоко или компенсацию за него не всем работникам больницы, занятым на работах с вредными условиями труда. Кроме того, на официальном сайте учреждения не были размещены отчеты по проведению специальной оценки условий труда», рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор района внес представление главному врачу ЦРБ. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, специалист по охране труда привлечен к дисциплинарной ответственности. 170-ти работникам учреждения начата выдача молока или других равноценных пищевых продуктов.

Фото: pixabay.com
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