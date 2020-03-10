В Бурятии отремонтируют 26 км трассы Р-258 «Байкал»

Работы будут вестись в Кабанском районе, где развиты промышленность и сельское хозяйство







В Бурятии в 2021 году планируется завершить капитальный ремонт участка федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе - одном из наиболее развитых промышленных и сельскохозяйственных районов республики, сообщили в управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».



Строительно-монтажные работы на участке Р-258 «Байкал» с 335-го по 362-й км начаты в прошлом году: выполнено устройство слоев основания автодороги на 8 км, в том числе вблизи села Тимлюй. Также на участке с устроенным покрытием специалисты выполнят работы по укреплению обочин и доведению земляного полотна до проектных значений.



В этом году в рамках капитального ремонта с 339-го по 347-й км планируется замена существующего основания дорожной одежды и устройство покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, предусмотрено переустройство и ремонт водопропускных труб, систем водоотвода.



В рамках обеспечения безопасного дорожного движения федеральные дорожники нанесут горизонтальную разметку, установят около 2 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики. Для удобства пользователей автодорог обновят 12 автобусных остановок.



На подведомственном управлению федеральных автодорог «Южный Байкал» участке Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита в этом году планируется отремонтировать 120,6 км трассы, включая работы по ремонту, капитальному ремонту и устройству защитных слоев износа. В прошлом году этот комплекс работ был выполнен на 80,4 км этой автодороги.



Фото: fedroad-bur.ru