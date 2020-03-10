10.03.2020
Юрий Трутнев будет два дня работать в Улан-Удэ

Юрий Трутнев будет два дня работать в Улан-Удэ

В программе: встреча с инвесторами и совещание о подготовке к пожароопасному сезону

Встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику Бурятии, и совещание о подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. Таковы одни из ключевых пунктов двухдневного посещения Бурятии вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым.

 Полпред президента России в ДФО встретится главным федеральным инспектором по Бурятии Сергеем Ромахиным и проведет совещание в правительстве республики по экономическому и социальному развитию региона. Кроме того, состоится встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Полпред президента России в ДФО будет работать в столице Бурятии 10 и 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В программе поездки Юрия Трутнева также - награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Бурятии.

В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению затянувшейся реконструкции республиканского ипподрома.

Фото: egov-buryatia.ru
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