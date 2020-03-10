Юрий Трутнев будет два дня работать в Улан-Удэ

В программе: встреча с инвесторами и совещание о подготовке к пожароопасному сезону



Встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику Бурятии, и совещание о подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. Таковы одни из ключевых пунктов двухдневного посещения Бурятии вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым.



Полпред президента России в ДФО встретится главным федеральным инспектором по Бурятии Сергеем Ромахиным и проведет совещание в правительстве республики по экономическому и социальному развитию региона. Кроме того, состоится встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.



Полпред президента России в ДФО будет работать в столице Бурятии 10 и 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В программе поездки Юрия Трутнева также - награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Бурятии.



В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению



Фото: egov-buryatia.ru Встреча с предпринимателями, инвестирующими в экономику Бурятии, и совещание о подготовке к пожароопасному сезону с участием представителей Забайкальского края и Рослесхоза. Таковы одни из ключевых пунктов двухдневного посещения Бурятии вице-премьером правительства РФ Юрием Трутневым.Полпред президента России в ДФО встретится главным федеральным инспектором по Бурятии Сергеем Ромахиным и проведет совещание в правительстве республики по экономическому и социальному развитию региона. Кроме того, состоится встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.Полпред президента России в ДФО будет работать в столице Бурятии 10 и 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства республики.В программе поездки Юрия Трутнева также - награждение юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Бурятии.В заключение рабочей поездки планируется обсудить вопрос по завершению затянувшейся реконструкции республиканского ипподрома.Фото: egov-buryatia.ru