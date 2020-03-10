Житель Бурятии выиграл квартиру, сломав кость верблюда

Он обошел более 500 конкурентов





В с. Аршан Тункинского района завершился международный этнокультурный фестиваль «Алтан-Мундарга». В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости абсолютным чемпионом стал Жалсып Манзаров, который выиграл 1-комнатную квартиру в Улан-Удэ



Турнир костоломов собрал 546 участников, которые приехали не только из других регионов России, но и Монголии.

В финал пробились 15 участников, а звание абсолютного чемпиона оспаривали уроженец Тункинского района Жалсып Манзаров и забайкалец Алексей Очиров.

- Жалсып сломал за весь турнир 22 кости. Последняя кость ему досталась кость 7-летнего верблюда, - рассказал руководитель федерации этноспорта Алексей Гыргенов.