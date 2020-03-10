Минздрав Бурятии заставили оснастить больницу оборудованием

Для этого прокурору пришлось идти в суд



В Бурятии судебные приставы обязали министерство здравоохранения оснастить недостающим медицинским оборудованием отделения неврологии, кардиологии, терапии и кабинет врача-невролога в городской больнице № 4 в Улан-Удэ.



С таким иском в суд обратился прокурор после проверки медицинского учреждения представителями территориального отделения Росздравнадзора.



На основании исполнительного документа, выданного судом, в службе судебных приставов в отношении Минздрава Бурятии возбудили исполнительное производство. В его ходе Минздрав обратился в суд за предоставлением отсрочки. В дальнейшем исполнение решения суда стало возможным благодаря предоставлению правительством РБ субсидии из средств республиканского бюджета.



На выделенные средства было приобретено 14 наименований медицинского оборудования в количестве 76 штук для оснащения больницы №4. Так, отделение неврологии пополнилось персональным компьютером с программой когнитивной реабилитации, стабилографом, а отделение кардиологии ультразвуковым аппаратом для исследования сердца и сосудов, функциональными кроватями с возможностью быстрой доставки пациентов в палату интенсивной терапии, прикроватными мониторами с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления и т.д.



На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме. За несвоевременное исполнение с министерства взыскан сбор в размере 50 тысяч рублей, сообщили в УФССП Бурятии.



Фото: «Номер один»