В Бурятии нарекания ОНФ теперь вызывают закупки квартир для сирот

В Бурятии представители Общероссийского народного фронта направили в министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства республики запрос с просьбой провести совместную выездную проверку квартир для детей-сирот в Кабанском районе на соответствие требованиям строительных норм и правил. «Нарекания у общественников вызвала как процедура проведения торгов, так и состояние самих помещений», - сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.
Как показала проверка активистов ОНФ, дефектов масса: в некоторых квартирах неисправен санузел; обои местами отклеились; деревянные полы потрескались, на плитке видны сколы; оконная фурнитура – некачественная; а на одной из батарей установлен кухонный смеситель. В плохом состоянии находится и электропроводка – имеются «скрутки», отсутствуют отдельные электрические линии на электропечи и водонагреватели.
Эксперты Народного фронта выяснили, что семь контрактов на покупку квартир в Кабанском районе заключены с ноября по декабрь 2019 года. Но, несмотря на то, что жилье было принято и оплачено, оно до сих пор не передано детям-сиротам из-за многочисленных нарушений.
Возникли вопросы у общественников и к процедуре проведения торгов, которые объявлялись в одно и то же время с одинаковыми требованиями. Участники подавали заявки только в одних торгах и не конкурировали друг с другом. Таким образом, экономии на аукционах не произошло, квартиры приобретались по начальной максимальной цене. По этому факту активисты ОНФ направят запрос в управление Федеральной антимонопольной службы для проверки возможного сговора.
«Мы считаем, что управление капитального строительства не должно было принимать квартиры в таком состоянии. Специалисты подошли к процессу приемки формально: стремясь освоить бюджетные средства до конца года, они принимали квартиры, не соответствующие требованиям технического задания по контракту. Мы направили в министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства запрос с требованием соблюдения законодательства по созданию рабочей группы, а также с просьбой провести совместную выездную проверку квартир на соответствие требованиям строительных норм и правил», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.
Напомним, после посадок и возбуждения серии уголовных дел в отношении строителей «сиротского» жилья желающих повторить печальную судьбу коллег среди застройщиков нет. Слишком невыгодные условия предлагает бюджет, а риски последующего нахождения в проданных квартирах дефектов и возбуждения в связи с этим уголовных дел перевешивают желание вкладываться в проекты. Поэтому, в 2019 году управление капитального строительства стало приобретать жилье на вторичном рынке в многоквартирных домах. В ноябре прошлого года было издано распоряжение правительства, согласно которому создана рабочая группа по оценке готовности жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, в которую входит, в том числе, представитель ОНФ.
Как сообщал «Номер один»
, в 2019 году на покупку жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов выделено 215 млн рублей, на них приобрели 87 жилых помещений. В 2020 году Бурятия получит 300 млн рублей, приобретут на них 118 квартир. Между тем в регионе по состоянию на 1 января 2020 года проживает 5247 детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся в жилье.
Фото: ОНФ
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