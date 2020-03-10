Проект из Улан-Удэ «Мне до башни» победил в экологическом конкурсе

Проект восстановления водонапорных башен Транссиба признан лучшим на зимней сессии «Школы экологического предпринимательства»

Проект «Мне до башни» учителей и учеников школы-интерната № 21 (РЖД) по восстановлению столетних водонапорных башен в Танхое и на других станциях Транссибирской магистрали признан победителем зимней сессии «Школы экологического предпринимательства». Третье место — у проекта «Школа № 51 за раздельный сбор» по внедрению раздельного сбора мусора в школах Улан-Удэ.Зимнюю сессию «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР) провел в Танхое (Бурятия) фонд «Возрождение земли Сибирской» с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. За четыре дня 50 участников сессии из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ, Читы и поселков Иркутской области и Бурятии проработали 19 экологических бизнес-идей по технологии «проектный тренажер», сообщили в пресс-службе ШЭПР.Проект «Мне до башни» также победил в «Народном инвесторе» — голосовании за лучшие проекты по мнению участников и экспертов ШЭПР. Идея команды — восстановить две башни в Танхое (1902 и 1914 годов постройки), которые когда-то предназначались для заправки паровозов водой, чтобы создать новый туристический объект. А также - привлечь внимание к другим башням Транссибирской магистрали на станциях Мишиха, Выдрино, Мысовая, Мурино, Слюдянка.Команда планирует запустить кампанию по сбору средств на реставрацию башни в Танхое и сделать линейку товаров с хэштегами #мнедобашни, #башенныелюди и #ябашенныйчеловек для продвижения идеи сохранения столетних водонапорных башен. Для определения концепции наполнения башен эксперты ШЭПР привлекут профессиональных дизайнеров, чтобы определить, что будет внутри памятника архитектуры — бар, смотровая площадка, музей или мастерская.«Семнадцатая сессия ШЭПР еще раз показала востребованность такого формата выявления и взращивания экопредпринимательских инициатив и проектов. Из 44 поступивших заявок мы отобрали меньше половины, потому что больше сложно проработать качественно за четыре дня. Порадовало, что наряду с уже действующими бизнесменами свои идеи прокачивали школьники и студенты и делали это без стеснения, а порой и более решительно. Самый же главный результат — огромное количество возникших партнерств, связей и договоренностей о совместных проектах, как между участниками, так и между экспертами, наставниками и участниками», - говорит Елена Творогова, руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской».— это проект фонда «Возрождение земли Сибирской» по поддержке и развитию экологических бизнес-идей и бизнес-проектов в Байкальском регионе. С 2012 года 624 человека на 17 очных сессиях школы заявили 308 бизнес-идей, из них 34 проекта уже запустили, а 44 проекта стартуют в ближайший год.возводились основательно и считаются архитектурным украшением магистрали, так как промышленная архитектура царской России была невероятно высокого уровня эстетики. Многие из них имеют статус объектов исторического наследия или памятников промышленного зодчества. Паровозы на российских железных дорогах уступили место тепловозам и электровозам еще в середине 50-х годов прошлого века. С тех пор водонапорные башни стали обеспечивать водой пристанционные поселки или и просто пустовали. В 80-х годах прошлого века в них пытались создавать кафе и молодежные клубы, музеи. А десять лет назад РЖД предлагала бизнесу в аренду почти 50 водонапорных башен в целом по России. Тем не менее, до сих пор остаются заброшенные башни.Фото: ШЭПР/Андрей Матвеев