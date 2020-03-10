Художник из Бурятии стал призером фестиваля абстракционизма в Питере

Работа Владимира Шелковникова «Богиня охоты» заняла первое место в номинации «Объемный объект»

Настенное панно «Богиня охоты» художника-скульптора из Бурятии Владимира Шелковникова заняло первое место в номинации «Объемный объект - Абстракция в декоративно-прикладном искусстве» на международном фестивале абстрактного искусства - ABSTRACTUM, который проходил в Санкт-Петербурге , сообщили в минкультуры Бурятии.Фестиваль ABSTRACTUM объединяет не только художников из России и стран СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. На выставке экспонировались более 1000 полотен. Фестиваль представил широчайшее разнообразие арт-объектов из более 20 стран мира.Владимир Шелковников родился в 1945 году в селе. Сахули Баргузинского района. Родители его, после возвращения отца с войны, чтобы спастись от голода, спускались с приисков в Баргузинскую долину. По пути и родился будущий художник. В 1953 году в связи с открытием леспромхоза семья переехала в село Гусиха Баргузинского района. Здесь с 10 лет проявился природный талант мальчика, он стал рисовать, увлекся музыкой, писал стихи, играл в футбол и руководил художественной самодеятельностью в школе. После окончания Гусихинской средней школы работал на авиазаводе в Улан-Удэ, а вечерами ходил в студию Дворца культуры ЛВРЗ к народному художнику Бурятии, Герою Советского Союза Георгию Москалеву. Затем поступил в Народный университет им. Крупской. Однако, служба в армии и семейные обстоятельства не позволили получить специализированное образование.Все работы Владимира Шелковникова посвящены темам Сибири, Байкалу, его растительному и животному миру, людям, живущим в этом богатом и суровом краю. Познавая историю края, он обрел свой оригинальный, самобытный творческий почерк.В 1971 году он стал одним из основоположников создания Баргузинского районного историко-краеведческого музея, внес огромный вклад в его формирование и оформление. С 1976 по 1985 годы работал художником на БАМе, где создал новое направление - меховая живопись, основываясь на творчестве народов Севера. В 1986 году ему присвоено звание народного мастера РСФСР.Уже в 1988 году многие работы художника (живопись, графика, скульптура, резьба по дереву, чеканка, береста) неоднократно экспонировались на различных выставках, с его искусством знакомы жители Монголии, Сирии, Японии, Франции, Австрии. В 1993 году Владимир Шелковников на деньги от продажи своих произведений создает первый частный Художественный салон-музей в Баргузине. Художнику поступают предложения выставляться в Лондоне, Японии, Арабских Эмиратах, а также переехать жить в Грецию.С 1998 года он приступил к созданию первого частного экологического музея деревянного зодчества под открытым небом на берегу Байкала - парк-музея «Светлая поляна». Это славянский комплекс со сторожевой башней на воротах, частоколом, деревянными резными домами, православной церковью-часовней Покрова Пресвятой Богородицы и по сей день является популярным у туристов. В 2019 году его проекты туристических целевых услуг по парку-музею «Светлая поляна» в Максимихе и «Музею-усадьбе художника» в седе Адамово Баргузинского района стали лауреатами дистанционного конкурса проектов межрегионального туристического пояса «Сибирский тракт».Последние пять лет мастер работает над созданием музея-усадьбы в селе Адамово Баргузинского района, где похоронены его предки, потомки казака первопроходца Филата Шелковникова из отряда атамана Ивана Галкина.Фото: minkultrb.ru