В Бурятии инвалида хотят посадить в тюрьму за кражу старых рельс

В 2015 году 59-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Алексеева обвинили в краже 110 тонн рельсов и рельсовых плетей. Тогда же он серьезно заболел, и следственные действия приостановили. Однако недавно Бурятская транспортная прокуратура решила возобновить расследование, невзирая на тяжелые болезни.
Еще пять лет назад Анатолий Алексеев трудился в должности главного инженера на путевой машинной станции (ПМС) №56 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути в Онохое. Как гласит постановление об изменении меры пресечения, в начале февраля 2015 года Алексеев с двумя коллегами, с начальником машинной станции №56 и его заместителем, якобы похитил с территории участка разборки 68 старогодних рельс общей массой 100 тонн. Кроме того, как утверждает линейный отдел полиции на транспорте, в ночь с 18 на 19 марта Алексеев вместе с начальником станции похитил с территории базы фрагменты рельсовых плетей. По данным фактам возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ.
Подозреваемый вину не признавал, тем не менее на период следствия его поместили в изолятор. Под стражей состояние Анатолия Терентьевича стало быстро ухудшаться, было принято решение провести медицинское обследование. Подозреваемого осмотрели врачи Республиканской больницы и вынесли решение, что Алексеев не может содержаться в ИВС из-за тяжкого заболевания.
- Здоровье у мужа ухудшилось еще задолго до этого обвинения, в 2011 году, у него больное сердце. Мы готовились ехать на операцию по протезированию аортрального клапана механическим протезом, но тут все это случилось, его посадили в изолятор. Когда там поняли, что подозреваемый может умереть, его отправили на комиссию в больницу, а затем выпустили из изолятора, изменив меру пресечения. Мы съездили в Томск на операцию, она прошла успешно, нам дали десять лет гарантии на этот протез, - рассказывает супруга подозреваемого Вера Владимировна.
После операции следственные органы семью Алексеевых не беспокоили, так как медики не снимал ограничений по проведению следственных действий с подозреваемым. Но летом 2019 года транспортная прокуратура решила возобновить следствие.
Вера Алексеева говорит, что следователи отдела Улан-Удэнского линейного отделения МВД на транспорте неоднократно звонили ей, их адвокату, требуя проведения судебно-медицинской экспертизы на предмет готовности участия Анатолия Алексеева в следственных действиях.
- Моего мужа начали обвинять в том, что он симулянт, абсолютно здоров и все придумывает. На выписки из больниц внимание они не обращают, - говорит со слезами на глазах Вера Владимировна.
Узнав о том, что следствие должно возобновиться, Анатолий Алексеев вновь разболелся – перенес инфаркт, в августе 2019 года у него оторвался тромб, врачи успели его спасти. Но в больнице у мужчины произошел еще и инсульт.
- Нам удалось немного восстановить здоровье после инсульта – муж стал самостоятельно гулять, обслуживать себя, мы планировали ехать в Москву на реабилитацию. Но 11 января у Анатолия обнаружили рак мочеполовой системы, - говорит жена Алексеева.
Лечение последствий инсульта пришлось отложить и сосредоточить силы на борьбе с новым недугом. Анатолий Алексеев уже принял два сеанса химиотерапии, сейчас готовится к прохождению лучевой терапии.
Но планы семьи о прохождении лечения нарушили линейный отдел полиции и Бурятская транспортная прокуратура.
3 марта адвокату семьи позвонил помощник судьи Октябрьского района, сообщив, что из линейного отдела МВД России на транспорте поступил материал на Анатолия Алексеева, где следователь требовал принудительно поместить подозреваемого в медучреждение и провести там судебно-медицинскую экспертизу. Адвокат напомнил помощнику судьи, что в деле есть справка, подтверждающая невозможность участия его подзащитного в следственных действиях по состоянию здоровья.
- 4 марта к нам в квартиру пытались зайти сотрудники полиции, Бурятской транспортной прокуратуры, работники Октябрьского суда и адвокат по назначению. Мне сказали, что проводится выездное судебное заседание. Я сразу позвонила адвокату и решила никого не впускать, - рассказывает Вера Алексеева.
Анатолий Алексеев 4 и 5 марта перенес два гипертонических криза. Вера Владимировна очень переживает за здоровье своего супруга.
- Мы не отказываемся от проведения следствия, но пусть мой муж сначала поправится. Полиция считает, что он симулянт, но как можно симулировать рак, инсульт, инфаркт? – плачет жена подозреваемого.
Сейчас Алексеевы боятся выходить из дома, опасаясь, что сотрудники полиции и транспортной прокуратуры проведут суд прямо на улице и увезут Анатолия в изолятор. Адвокат семьи направил жалобу в адрес председателя Октябрьского районного суда с просьбой разобраться в ситуации.
P. S. В линейном отделе полиции не смогли оперативно предоставить редакции комментарий по этому поводу.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?