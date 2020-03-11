В Бурятии инвалида хотят посадить в тюрьму за кражу старых рельс

Правоохранители считают, что мужчина лишь симулирует тяжелые заболевания





В 2015 году 59-летнего жителя Улан-Удэ Анатолия Алексеева обвинили в краже 110 тонн рельсов и рельсовых плетей. Тогда же он серьезно заболел, и следственные действия приостановили. Однако недавно Бурятская транспортная прокуратура решила возобновить расследование, невзирая на тяжелые болезни.

Еще пять лет назад Анатолий Алексеев трудился в должности главного инженера на путевой машинной станции (ПМС) №56 Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути в Онохое. Как гласит постановление об изменении меры пресечения, в начале февраля 2015 года Алексеев с двумя коллегами, с начальником машинной станции №56 и его заместителем, якобы похитил с территории участка разборки 68 старогодних рельс общей массой 100 тонн. Кроме того, как утверждает линейный отдел полиции на транспорте, в ночь с 18 на 19 марта Алексеев вместе с начальником станции похитил с территории базы фрагменты рельсовых плетей. По данным фактам возбудили два уголовных дела по ст. 158 УК РФ.Подозреваемый вину не признавал, тем не менее на период следствия его поместили в изолятор. Под стражей состояние Анатолия Терентьевича стало быстро ухудшаться, было принято решение провести медицинское обследование. Подозреваемого осмотрели врачи Республиканской больницы и вынесли решение, что Алексеев не может содержаться в ИВС из-за тяжкого заболевания.- Здоровье у мужа ухудшилось еще задолго до этого обвинения, в 2011 году, у него больное сердце. Мы готовились ехать на операцию по протезированию аортрального клапана механическим протезом, но тут все это случилось, его посадили в изолятор. Когда там поняли, что подозреваемый может умереть, его отправили на комиссию в больницу, а затем выпустили из изолятора, изменив меру пресечения. Мы съездили в Томск на операцию, она прошла успешно, нам дали десять лет гарантии на этот протез, - рассказывает супруга подозреваемого Вера Владимировна.После операции следственные органы семью Алексеевых не беспокоили, так как медики не снимал ограничений по проведению следственных действий с подозреваемым. Но летом 2019 года транспортная прокуратура решила возобновить следствие.Вера Алексеева говорит, что следователи отдела Улан-Удэнского линейного отделения МВД на транспорте неоднократно звонили ей, их адвокату, требуя проведения судебно-медицинской экспертизы на предмет готовности участия Анатолия Алексеева в следственных действиях.- Моего мужа начали обвинять в том, что он симулянт, абсолютно здоров и все придумывает. На выписки из больниц внимание они не обращают, - говорит со слезами на глазах Вера Владимировна.Узнав о том, что следствие должно возобновиться, Анатолий Алексеев вновь разболелся – перенес инфаркт, в августе 2019 года у него оторвался тромб, врачи успели его спасти. Но в больнице у мужчины произошел еще и инсульт.- Нам удалось немного восстановить здоровье после инсульта – муж стал самостоятельно гулять, обслуживать себя, мы планировали ехать в Москву на реабилитацию. Но 11 января у Анатолия обнаружили рак мочеполовой системы, - говорит жена Алексеева.Лечение последствий инсульта пришлось отложить и сосредоточить силы на борьбе с новым недугом. Анатолий Алексеев уже принял два сеанса химиотерапии, сейчас готовится к прохождению лучевой терапии.Но планы семьи о прохождении лечения нарушили линейный отдел полиции и Бурятская транспортная прокуратура.3 марта адвокату семьи позвонил помощник судьи Октябрьского района, сообщив, что из линейного отдела МВД России на транспорте поступил материал на Анатолия Алексеева, где следователь требовал принудительно поместить подозреваемого в медучреждение и провести там судебно-медицинскую экспертизу. Адвокат напомнил помощнику судьи, что в деле есть справка, подтверждающая невозможность участия его подзащитного в следственных действиях по состоянию здоровья.- 4 марта к нам в квартиру пытались зайти сотрудники полиции, Бурятской транспортной прокуратуры, работники Октябрьского суда и адвокат по назначению. Мне сказали, что проводится выездное судебное заседание. Я сразу позвонила адвокату и решила никого не впускать, - рассказывает Вера Алексеева.Анатолий Алексеев 4 и 5 марта перенес два гипертонических криза. Вера Владимировна очень переживает за здоровье своего супруга.- Мы не отказываемся от проведения следствия, но пусть мой муж сначала поправится. Полиция считает, что он симулянт, но как можно симулировать рак, инсульт, инфаркт? – плачет жена подозреваемого.Сейчас Алексеевы боятся выходить из дома, опасаясь, что сотрудники полиции и транспортной прокуратуры проведут суд прямо на улице и увезут Анатолия в изолятор. Адвокат семьи направил жалобу в адрес председателя Октябрьского районного суда с просьбой разобраться в ситуации.P. S. В линейном отделе полиции не смогли оперативно предоставить редакции комментарий по этому поводу.Лариса Ситник, «Номер один»Фото «Номер один»