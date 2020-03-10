В Бурятии ищут замену ушедшему члену Общественной палаты

Заявки по кандидатурам можно отправлять до 6 апреля





С 10 марта общественным объединениям Бурятии предложено представить главе республики предложения по кандидатам в члены Общественной палаты РБ. Это связано с досрочным прекращением полномочий одного из членов палаты, сообщается на сайте республиканского правительства.