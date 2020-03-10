В Бурятии ищут замену ушедшему члену Общественной палаты

С 10 марта общественным объединениям Бурятии предложено представить главе республики предложения по кандидатам в члены Общественной палаты РБ. Это связано с досрочным прекращением полномочий одного из членов палаты, сообщается на сайте республиканского правительства.
Заявки могут подавать структурные подразделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет.
Документы принимаются до 17.30 6 апреля отделом по обеспечению деятельности Общественной палаты РБ по адресу: 670001, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, каб. 109 контактные телефоны: 21-04-83, 21-03-71.
С перечнем документов, необходимых для выдвижения кандидата в члены Общественной палаты, можно ознакомиться здесь
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Фото: «Номер один»
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