В Бурятии спасатели вызволяли с Байкала слишком смелых иркутян

Их машины попали в снежные заносы на льду озера в Международный женский день



Вечером 8 марта спасателям Северобайкалья Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО) практически одновременно поступило два вызова. Им пришлось искать на льду Байкала сразу три машины путешественников из Иркутской области, сообщили в пресс-службе БПСО.



Четверо жителей города Усть-Кут Иркутской области, путешествующих на автомобилях Тоyota Camry и Toyota Allion по льду озера Байкал по направлению от водолечебницы «Хакусы» к городу Северобайкальск, попали в снежные заносы. Заявитель рассказал, что ГСМ заканчивается, выбраться самостоятельно они не могут. На помощь из Северобайкальска выехали два спасателя. На месте выяснилось, что одна машина неисправна, местные жители отбуксировали ее к водолечебнице.



«Байкальский ветер в сочетании с морозом в минус двадцать пять градусов – серьезное испытание для городских людей. Легко одетые, они вымокли, у двоих наблюдались признаки обморожения ног. Мы оказали первую помощь, предоставили сухую одежду и приступили к эвакуации», — рассказал спасатель третьего класса Северобайкальского поисково-спасательного отряда БПСО Александр Васильев.



Спасатели сопроводили пострадавших до Северобайкальска, где они самостоятельно уехали в гостиницу, отказавшись от медицинской помощи.



Второй вызов поступил от супружеской пары из Иркутска. Попав на автомобиле Honda SR-V в снежный занос в труднодоступной местности на озере Байкал (Северобайкальский район, губа Малая Коса) люди запросили помощь, отправив со спутникового телефона сигнал SOS оператору связи, который передал точные координаты и номер телефона пострадавших в Главное управление МЧС по Бурятии. Два спасателя выехали с базы Северобайкальского ПСП на вездеходе «Бобр». Более четырех часов им потребовалось для того, чтобы ночью, по переметам и торосам преодолеть расстояние в 120 км.



«По координатам мы вышли точно на пострадавших. Они приехали туда со стороны Малого моря, а когда собрались обратно — погода резко ухудшилась и дорогу перемело. Мы откопали машину, отбуксировали из заноса и сопроводили ее до Северобайкальска», — прокомментировал спасатель первого класса Северобайкальского поисково-спасательного отряда Николай Запёкин.



Фото: bpso.ru

