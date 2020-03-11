Приказано улыбаться

Силовики – люди суровые. И поздравления у них такие же

Сидишь себе, читаешь праздничную восьмимартовскую ленту новостей. «Сотрудники полиции поздравили женщин с праздником». Какая прелесть! А как именно поздравили? И тут видишь следующие заголовки: «В Улан-Удэ пьяный полицейский гонялся за женщиной-сторожем» и «Полицейского из Бурятии обвиняют в избиении учительницы».

Силовики – люди суровые. И поздравления у них такие же. Представьте: вы - девушка за рулем, тут останавливает гибэдэдэшник. Вы в панике думаете, что же нарушили. Проверяете документы и кошелек (на всякий случай). В окно заглядывает сердитое лицо бурятского полицейского, который повелительным тоном требует выйти из машины.Сразу вспоминаете историю с журналистом Голуновым, готовитесь открыть багажник и думаете, уж не оказалось ли в нем каким-то чудом некое подозрительное вещество. И вот вы, испуганная, дрожащая, вспоминающая фильмы о женских тюрьмах, предстаете перед стражами порядка. А они вам – цветы и поздравления.Приятно, конечно, но так и до инфаркта довести можно. А, учитывая, сколько в последнее время в СМИ информации о нападениях, избиениях и прочих нарушениях со стороны полицейских, лучше бы такие подарки обошли наших женщин стороной.