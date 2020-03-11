Культурная программа на среду и четверг

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



11 марта, среда, в 18.00 - «Пора цветения багульника», концерт инструментальной музыки. (6+)

Адрес: Колледж искусств им. П. И. Чайковского, пр. Победы, 17.



12 марта, четверг, в 19.00 - концерт Чеченского Государственного ансамбля танца «Вайнах». (6+)

Адрес: театр оперы и балета, ул. Ленина, 51.



«Сагаалган – 2020»



11 марта, среда, в 17.00 - «Светлый праздник Сагаалган», праздничный концерт. (6+)

Адрес: ДК «Авиатор», пос. Аэропорт, 11. Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

11 марта, среда, в 18.30 - Р. Дриго. «Талисман», балет в 3 действиях. (12+)

Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»

11 марта, среда, в 18.30 - «Улейские девушки», музыкальная драма на бурятском языке. (12+)

Адрес: ул. Куйбышева, 38.

Справки по телефону: 22-25-37.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»

12 марта, четверг, в 18.30 - С. Левицкий на основе рассказа Е. Замятина. «Наводнение», почти кино в семи главах. (16+)

Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10 Музеи, выставки



Музей истории города

Выставка детских рисунков «Я только слышал о войне». Учащиеся детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева представляют вниманию горожан свои авторские работы, посвященные теме Великой Отечественной войны. «Никогда не забудем мы тех людей, которые отстояли Победу, совершали героические подвиги во имя будущего, во имя нас с вами» – таков лейтмотив выставки. (6+)

Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов; (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

Выставка «Дети и война». (12+) Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. «Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах.

Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX в. (0+)

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

Выставка «Три поколения художников-графиков Тайваня». На выставке представлены 52 работы, выполненных в разных техниках основного вида изобразительного искусства в Китае – печатной графики. (6+)

Юбилейная выставка Бальжинимы Доржиева «Дорога к тебе». На выставке представлено более 40 живописных работ художника, выполненных за последние несколько лет. Эта выставка – подарок всем женщинам Бурятии к Международному женскому дню. Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем, его работы всегда яркие, красочные, а темой его живописных работ часто является природа и животные Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы. (6+)

Выставка «Философия вечной души», приуроченная к празднику Белого месяца.

В экспозиции представлены живописные работы, скульптуры, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства именитых мастеров: Бальжинимы Доржиева, Валентина Архипова, Олега Козлова, Цыдыпа Цыбенова и других. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с художественными произведениями молодых современных художников: Аюны Гарматаровой, Евгении Дугаровой, Туяны Дашеевой и т. д. Также на экспозиции демонстрируется видеоарт от известной художницы Александры Дугаровой. (6+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея» (0+)

Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (0+).

Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

Выставка «Читая камни». Выставка представляет собой собрание камней из Байкальского региона, на которых сама природа «нарисовала» лица людей и силуэты различных животных. Необычные образцы минералов собрал любитель-коллекционер Сергей Мандреев, увидев в гальке и булыжниках настоящие картины.(0+)

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

