В Улан-Удэ за семь лет не нашлись владельцы десяти игровых автоматов

Игорный бизнес в городе несет убытки и имущественные потери, но цветет



Десять игровых автоматов, изъятых полицейскими в одном из нелегальных игорных залов Улан-Удэ на улице Ключевская еще в апреле 2012 года, обращены в собственность государства, сообщили в прокуратуре Бурятии.



После того, как в течение этого времени законный владелец изъятого оборудования не установлен, а права на имущество никем не заявлены, прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ направила в суд исковое заявление о признании автоматов бесхозными и обращении их в федеральную собственность. Суд удовлетворил эти исковые требования, решение суда пока не вступило в законную силу.



Напомним, в конце октября 2019 года в Бурятии решению суда была уничтожена 361 единица игрового оборудования, изъятого сотрудниками полиции: 130 игровых автоматов, 220 единицы компьютерной техники, три покерных стола. В прошлом году сотрудники регионального МВД пресекли незаконную деятельность 28 игорных заведений. Всего из незаконного оборота было изъято 852 единицы оборудования, а также - более 240 тыс рублей.



Примечательно, что и потеря оборудования, и угроза получения реальных сроков уголовного наказания мало пугают теневой игорный бизнес. Уже в январе нынешнего года полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли очередную незаконную игорную деятельность, в которой подозреваются трое ранее не судимых жителей Улан-Удэ в возрасте от 26 до 35 лет.



По предварительной информации, фигуранты под видом работы букмекерских контор организовали незаконное проведение азартных игр по трем адресам в Улан-Удэ с извлечением значительной суммы дохода. Полицейские и следователи СКР провели обыски по 15 адресам. Изъято более 60 единиц игрового оборудования, сообщала пресс-служба республиканского МВД.



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