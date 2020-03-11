РЖД приостановили пассажирское сообщение с Монголией

Это сделано по просьбе соседней страны, которая не хочет заноса коронавирусной инфекции на свою территорию



РЖД с 10 марта временно до особого указания приостанавливает курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор, сообщила пресс-служба компании.



Это сделано после обращения к РЖД Улан-Баторской железной дороги (УБЖД – железные дороги Монголии) для предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), уточнили в РЖД.



Таким образом, приостанавливается курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор – Москва формирования УБЖД, а также поезда № 305/306 формирования АО «ФПК» и АО «УБЖД». О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет. В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.



Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).







Фото: pixabay.com







РЖД с 10 марта временно до особого указания приостанавливает курсирование пассажирских поездов через пограничный переход Наушки – Сухэ-Батор, сообщила пресс-служба компании.Это сделано после обращения к РЖД Улан-Баторской железной дороги (УБЖД – железные дороги Монголии) для предупреждения проникновения на территорию Монголии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), уточнили в РЖД.Таким образом, приостанавливается курсирование поезда № 5/6 Улан-Батор – Москва формирования УБЖД, а также поезда № 305/306 формирования АО «ФПК» и АО «УБЖД». О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где был приобретен билет. В случае, если отказ от поездки происходит на территории иностранного для пассажира государства, он должен обратиться в железнодорожную кассу и проставить специальную отметку об отмене поезда для последующей операции возврата.Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств). Как сообщал «Номер один» , накануне стало известно о первом случае заражения человека инфекцией Covid-19 в Монголии. Заболевание коронавирусом выявлено у гражданина Франции, прибывшего 2 марта в Монголию авиарейсом Москва-Улан-Батор. У него начала повышаться температура с 7 марта, и первый тест на коронавирус показал положительный результат. В настоящее время он находится в карантине в аймаке Дорноговь. Таким образом, коронавирус занесен в Монголию не из соседнего Китая, чего так боялись власти страны, а с далекого Запада.Фото: pixabay.com