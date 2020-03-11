Монголия закрывается для россиян полностью из-за коронавируса

Посольство России в Монголии проинформировало о введении монгольской стороной ряда ограничительных мер, принятых по итогам заседания Государственной чрезвычайной комиссии Монголии 10 марта, сообщили в представительстве МИД России в Улан-Удэ. Меры введены после того, как 10 марта в Монголии зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заболевшим является гражданин Франции.
До 28 марта (включительно) отменяются все регулярные авиарейсы в Монголию, прекращено движение поездов
и запрещен въезд на территорию Монголии на автомобилях для иностранных граждан, в т.ч. граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства.
Кроме этого, до 7:00 16 марта приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолетах внутренних авиалиний.
Продолжают действовать принятые ранее карантинные меры: до 30 марта закрыты все образовательные учреждения, отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия и закрыты развлекательные центры. В публичных местах всем рекомендуется носить защитные маски.
При наличии симптомов заболевания, прибывшие из других стран могут быть помещены в карантин. В случае появления симптомов, характерных для коронавирусной инфекции (жар, кашель, проблемы с дыханием), настоятельно рекомендуется сообщить об этом по горячей линии 103 и не покидать дом/гостиницу, дожидаясь приезда докторов.
Российским гражданам, планирующим поездки в Монголию, рекомендуется учитывать ситуацию и отслеживать актуальную информацию, публикуемую посольством России в Монголии в официальных аккаунтах в Facebook и Twitter.
Фото: pixabay.com
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