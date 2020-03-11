В Бурятии пресечен вывоз крупной партии медмасок в Монголию

Это первый случай «коронавирусной» контрабанды, выявленной таможенниками республики



Гражданин Монголии пытался нелегально вывезти на родину из России 1910 медицинских масок весом 5,2 кг через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта. «Маски он спрятал в автомобиле под чехлами кресел», - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



По словам начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта Дмитрия Зырянова, это первый подобный случай в регионе деятельности Бурятской таможни с момента вступления в силу постановления правительства РФ о временном запрете на вывоз из России отдельных товаров, к которым, в том числе, относятся и медицинские маски.



Запрет не распространяется на вывоз товаров для личного пользования, но в этом случае количество перемещаемого товара говорит о его коммерческом предназначении. Гражданин Монголии знал, что вывоз этого товара запрещен, поэтому и спрятал упаковки с масками, как он сам признался, с намерением продать их на родине.



Бурятская таможня в отношении иностранного гражданина возбудила дело об административном правонарушении а сокрытие товара от таможенного контроля. Медицинские маски изъяты.



Напомним, 2 марта постановлением правительства РФ до 1 июня введен запрет на вывоз из России отдельных товаров. К ним отнесены средства антивирусной и антибактериальной защиты: медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы, защитные очки, комбинезоны противочумные и для химической защиты, противовирусные средства и др. Полный перечень товаров представлен в приложении к постановлению.



Фото: Бурятская таможня





