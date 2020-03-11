Вахтовики из Бурятии устроили забастовку на острове Русский

Они жалуются на невыплату зарплаты и плохие условия





На территории стройки музейно-театрального комплекса на Русском острове с раннего утра среды, 11 марта, проходит стихийная забастовка рабочих. Более 1000 человек требуют отдать часть невыплаченной зарплаты за февраль. Кроме того, вахтовики жалуются на антисанитарию, отсутствие рабочего инвентаря, плохое питание и неоплачиваемые переработки, сообщает ИА PrimaMedia . Известно, что в акции участвует много вахтовиков из Бурятии, приехавших на строительство масштабного объекта.

Журналистов не хотели пускать на территорию столовой для рабочих сотрудники ГБР. Однако митингующим удалось провести корреспондентов. В помещении — антисанитарные условия, оно не отапливается. На качество пищи вахтовики также жалуются, заверяя, что их кормят одной гречкой.

Строители отметили, что их заселили в общежития, но там плесень, а «тараканы прям по столам бегают». Рабочий день у них официально с 08.00 до 20.00. Но инструмент выдают в 7.00, если не получил, то работать нечем.









По словам рабочих, в стройке музейно-театрального комплекса задействовано около 2 тысяч. На стихийный митинг вышла только половина, поскольку есть также ночная смена и люди сейчас находятся в городе. Большинство сотрудников — вахтовики.— Зарплату людям урезали наполовину. В прошлом месяце заплатили по 120-130 тысяч, в этом 45-57, а кому-то и по 20-24 тысячи рублей. Деньги за оплату дороги также не возвращают, — рассказали митингующие.На объекте трудятся строители со всей России. Они рассказали, что даже такой расходный материал как перчатки им выдают две пары на месяц.Строители продемонстрировали и условия проживания. Как уточнил один из митингующих, комнаты очень сырые, плохо отапливаемые. Есть такие, где проживают сразу порядка 100 человек.Вернуться к работе митингующие намереваются только после выплат всех задолженностей.Известно, что на строительстве объекта трудится много рабочих из Бурятии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.«Сегодня звонят земляки, которые работают на острове Русский, с жалобой на невыплату заработной платы. Работают на СТГ «Восток». По информации, много наших земляков там трудятся. Сегодня начался стихийный митинг», рассказала уполномоченный на своей странице в Фейсбуке.Видео: primamedia.ru, фото: скриншот видео