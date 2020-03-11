Бурятия ждет тест-системы для обнаружения коронавируса

Дорогостоящие исследования проводятся выборочно





Управление Роспотребнадзора по Бурятии не подтвердило сообщение в соцсетях о том, что в республике якобы не хватает тест-систем для диагностики китайского коронавируса (2019-nCoV). В связи с чем исследования проводятся выборочно, что не дает возможности обеспечить 100%-ный охват населения.

Сегодня, если здоровый житель Бурятии захочет провериться на носительство коронавируса, то ему в 100% случаях откажут. Поскольку дорогостоящие исследования проводятся выборочно. Дело в том, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), в феврале оперативно разработавший тест-системы для экспресс-диагностики коронавируса, обеспечивает ими не только всю Россию, но и страны ближнего зарубежья, в том числе Монголию. Куда страна поставляет приборы на безвозмездной основе.Поэтому тест-системы в дефиците и исследования проводятся только по конкретным показаниям. Например, если человек побывал в странах, неблагополучных по коронавирусной инфекции (Китае, Корее, Италии и др.) и имеются подозрения на коронавирус. Именно поэтому в Бурятии в лечебных учреждениях тест-систем нет. Все они находятся только в Роспотребнадзоре.- Биоматериал от пациентов отбирают медицинские работники и доставляют для исследования в вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, - заявила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Анастасия Ковалева. - Здесь и происходит обработка данных через определение РНК нового коронавируса методом ПЦР. Всего мы провели более 1300 исследований. Лечебные учреждения республики подобные анализы не проводят.Однако в Роспотребнадзоре заверили: «Сегодня имеется достаточное количество наборов для диагностики новой, коронавирусной инфекции. В ближайшее время в республику поступит дополнительная партия тест-систем».Тем временем коронавирус (2019-nCoV) быстро расползается в стране. На этом фоне Роспотребнадзор рекомендует часто мыть руки, не дотрагиваться грязными руками до глаз и носить респираторы и маски. Добавим, что, согласно последним данным ВОЗ, вероятность заражения с носителем коронавирусной инфекции при близком контакте составляет всего лишь от 1% до 5%. При этом подавляющее большинство зараженных выздоравливают, и ключевым является наличие сильного иммунитета. Например, дети и молодежь практически не болеют, а если заражение и произошло, то чаще все легко переносят болезнь. Что касается погибших от 2019-nCoV (в среднем 3% от заболевших), то почти все из них, по данным ВОЗ, были пожилого возраста и имели тяжелые сопутствующие заболевания.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»