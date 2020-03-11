Бурятское УФАС начало анализ цен на рынке нового жилья эконом-класса

Стоимость жилья в новостройках начала расти одновременно с введением «дальневосточной» ипотеки



Бурятское УФАС исследует состояние конкурентной среды на рынке вновь возводимого жилья. Выявляются все застройщики, оценивается их уровень влияния на рынке, определяются доминирующие продавцы, проводится анализ финансовых итогов деятельности и динамики цен за два года, сообщили в антимонопольном управлении.



«При выявлении злоупотреблений со стороны застройщиков к ним будут применяться меры антимонопольного реагирования, включающие выдачу предписаний, наложение штрафов и привлечение к уголовной ответственности за картели», - говорит врио руководителя управления Инесса Баглаева.



«Выгодные условия «дальневосточной» ипотеки и, как следствие, рост спроса на первичное жилье, могут побудить недобросовестных застройщиков завысить цены, чего нельзя допустить. Между тем, к нам поступает информация от граждан о росте цен за квадратный метр, которая сейчас проверяется», - подчеркнула она.



Цены на жилье напрямую государством не регулируются, и застройщики вправе устанавливать стоимость квадратного метра исходя из экономической ситуации, финансового положения, уровня спроса и предложения на рынке, объема расходов и других факторов. Однако любой хозяйствующий субъект должен соблюдать запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством, в числе которых - запрет на согласованные действия по поддержанию необоснованных цен и запрет на злоупотребление доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены.



Кроме проведения анализа рынка и мониторинга ценовой ситуации Бурятское УФАС продолжает работу в рамках межведомственной рабочей группы при республиканской прокуратуре по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. В частности, ведется контроль за соблюдением законодательства при рекламе услуг долевого строительства. В прошлом году управлением было пресечено три факта распространения ненадлежащей рекламы, содержащей неполную информацию о самой услуге либо о застройщике.







Фото: «Номер один» Бурятское УФАС исследует состояние конкурентной среды на рынке вновь возводимого жилья. Выявляются все застройщики, оценивается их уровень влияния на рынке, определяются доминирующие продавцы, проводится анализ финансовых итогов деятельности и динамики цен за два года, сообщили в антимонопольном управлении.«При выявлении злоупотреблений со стороны застройщиков к ним будут применяться меры антимонопольного реагирования, включающие выдачу предписаний, наложение штрафов и привлечение к уголовной ответственности за картели», - говорит врио руководителя управления Инесса Баглаева.«Выгодные условия «дальневосточной» ипотеки и, как следствие, рост спроса на первичное жилье, могут побудить недобросовестных застройщиков завысить цены, чего нельзя допустить. Между тем, к нам поступает информация от граждан о росте цен за квадратный метр, которая сейчас проверяется», - подчеркнула она.Цены на жилье напрямую государством не регулируются, и застройщики вправе устанавливать стоимость квадратного метра исходя из экономической ситуации, финансового положения, уровня спроса и предложения на рынке, объема расходов и других факторов. Однако любой хозяйствующий субъект должен соблюдать запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством, в числе которых - запрет на согласованные действия по поддержанию необоснованных цен и запрет на злоупотребление доминирующим положением в виде установления монопольно высокой цены.Кроме проведения анализа рынка и мониторинга ценовой ситуации Бурятское УФАС продолжает работу в рамках межведомственной рабочей группы при республиканской прокуратуре по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья. В частности, ведется контроль за соблюдением законодательства при рекламе услуг долевого строительства. В прошлом году управлением было пресечено три факта распространения ненадлежащей рекламы, содержащей неполную информацию о самой услуге либо о застройщике. «Номер один» рассказывал о том, в Бурятии льготная ипотека нарвалась на резкий скачок цен на жилье, который, впрочем, может быть вызван целым комплексом причин. Но факт, так или иначе, факт остается фактом. Даже по официальным данным Бурятстата, в четвертом квартале 2019 года произошел существенный рост цен на рынке жилья. По результатам выборочного обследования в четвертом квартале 2019 года средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья составила 46 275 руб, на вторичном рынке – 52 926 руб. Квартиры на вторичном рынке за год стали дороже на 16,5%, а в новостройках на 11,1%.Фото: «Номер один»