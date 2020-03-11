В Улан-Удэ начинается благоустройство бульвара по улице им. Фрунзе

Работы разбиты на два этапа, так как сначала необходима модернизация инженерных сетей



В Улан-Удэ с нынешнего года начинается благоустройство бульвара по улице им. Фрунзе. Он попал в список общественных территорий, за благоустройство которых горожане проголосовали в начале года - бульвар набрал почти половину голосов. Эти работы пройдут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



В феврале этого года столица Бурятии получила поддержку от федерального центра для проведения реконструкции сетей в исторической части Улан-Удэ. В итоге объем работ, запланированных по улице им. Фрунзе, увеличился.



«В конце прошлого года на сайте «Активный горожанин» было запущено голосование с целью узнать, какую территорию в первоочередном порядке улан-удэнцы предпочли бы благоустроить. Итоги голосования показали, что обе территории одинаково важны. Бульвар по улице им. Фрунзе набрал 48 % голосов, а сквер «Ровесникам ушедшим в бой» 52 %. Было принято решение о благоустройстве двух общественных территорий», – рассказала Елена Заяшникова, начальник отдела экономического мониторинга Комитета по городскому хозяйству администрации Улан-Удэ.



Благоустройство бульвара разбито на два этапа в 2020-2021 годах, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Первым этапом в этом году будет выполнен ремонт канализационного коллектора и сетей. Сметная стоимость напорного коллектора из современных материалов составляет 230 млн рублей, гарантийный срок - более 50 лет. На благоустройство бульвара в рамках нацпроекта заложено 10 млн рублей – эти работы запланированы на 2021 год.



«У нас введена практика: сначала максимально ремонтировать инженерные сети, а потом уже выполнять само благоустройство. Такая практика обусловлена тем, что сети водо-тепло-электроснабжения и водоотведения уже исчерпали свой ресурс. В этом году мы получили деньги на реконструкцию и строительство инженерных сети в историческом центре нашего города», – отметил заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.



Помимо общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Улан-Удэ будет благоустроено 50 улан-удэнских дворов.



Фото: ulan-ude-info.ru



