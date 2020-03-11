Уполномоченный предложила бастующим вахтовикам из Бурятии слать обращения

В стихийном митинге участвуют несколько сотен жителей республики





В аппарате уполномоченного по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой предложили бастующим во Владивостоке вахтовикам из Бурятии направлять омбудсмену письменные жалобы. Обращения о конкретных нарушениях трудовых прав можно направить по почте либо через официальный сайт.

«По результатам рассмотрения обращений будет решен вопрос об обращении к руководству компании для восстановления прав граждан, а также в правоохранительные органы», сообщили в аппарате уполномоченного.Напомним, на территории стройки музейно-театрального комплекса на острове Русском с раннего утра 11 марта проходит стихийная забастовка рабочих. Более 1000 человек требуют отдать часть невыплаченной зарплаты за февраль. Кроме того, вахтовики жалуются на антисанитарию, отсутствие рабочего инвентаря, плохое питание и неоплачиваемые переработки. Известно, что в акции участвует много вахтовиков из Бурятии, приехавших на строительство масштабного объекта.По информации из аппарата уполномоченного, количество вахтовиков из Бурятии, участвующих в митинге, исчисляется «несколькими сотнями».«Работники требуют от компании «СТГ-Восток» оплаты труда в связи с работой по строительству музейно-театрального комплекса на острове Русский. Пока нет достоверной информации о том, образовалась ли задолженность за выполненную работу по трудовым договорам или возник спор относительно размера вознаграждения по договорам иного характера», сообщили в аппарате омбудсмена.Тем временем Следственный комитет РФ по Приморскому краю по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Стройтрансгаз-Восток» начал доследственную проверку.«В настоящее время устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», сообщили в следственном ведомстве.Отметим, ООО «Стройтрансгаз-Восток» является дочерней компанией АО «Стройтрансгаз», одной из ведущих строительных компаний России, контролируемой олигархом Геннадием Тимченко.Фото: скриншот видео Newsbox24.tv