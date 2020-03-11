В Улан-Удэ детские хирурги провели сложную операцию

Они протезировали межпозвоночный диск 14-летнему мальчику из сельского района Бурятии

В Улан-Удэ в Детской республиканской клинической больнице успешно проведена операция по протезированию межпозвоночного диска 14-летнему мальчику, поступившему по «скорой помощи» в приемный покой больницы из сельского района Бурятии, сообщили в минздраве республики.Боли в спине стали беспокоить ребенка несколько лет назад, усиливаясь при физической нагрузке. А в феврале этого года боли значительно усилились, не проходили, стала неметь нога, появилась хромота. Подросток не мог опираться на одну ногу, малейшее движение вызывало нестерпимые боли.При обследовании у подростка выявлены выраженная грыжа диска на уровне 4-5 поясничных позвонков, сдвиг этих позвонков, дегенеративный стеноз позвоночного канала, дискогенный пояснично-крестцовый радикулит с выраженным болевым и мышечно-тоническим синдромом.Детский нейрохирург Булат Степанов провел операцию – транспедикулярная фиксация четырехвинтовой системой, протезирование межпозвоночного диска поясничным кейджем UniLif. В настоящее время подросток чувствует себя хорошо. С улыбкой отмечает, что почувствовал облегчение сразу после операции. Болей теперь совсем нет, может стоять прямо, с опорой на обе ноги.«Теперь важно закрепить результаты хирургического вмешательства периодом реабилитации, - говорит хирург, - И тогда все будет хорошо!»Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav