В Бурятии готовы к приему заявлений на маткапитал за первого ребенка

На эти цели республиканскому отделению ПФР потребуется дополнительно 1,5 млрд рублей



Отделение Пенсионного фонда России по Бурятии готово к приему заявлений на оформление материнского капитала на первого ребенка. Федеральный закон, направленный на расширение мер поддержки семей с детьми, вступает в силу с 12 марта, сообщил сегодня управляющий отделением Климентий Шомоев на итоговом совещании отделения.



Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 руб.



Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс руб, и составляет 616 617 руб. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если ранее семья не обладала правом на материнский капитал.



Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.



Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.



Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.



Напомним, действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.



По прогнозам, в 2020 году в Бурятии ожидается рождение более 8 тыс первых и вторых детей. Основная масса обращений за сертификатом придется на клиентские службы Управления ПФР в Улан-Удэ и в МФЦ. Из них более 1 тыс заявлений на выдачу сертификата с рождением первого ребенка планируется принять уже в апреле. В целом на выплату средств материнского капитала за первого ребенка республиканскому Отделению ПФР потребуется дополнительно 1,5 млрд руб.



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